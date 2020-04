Une publication inattendue fait allusion au retour de Crysis

Si vous êtes un passionné de jeux PC depuis plus d’une décennie, vous connaissez sûrement la question: mais Crysis peut-il fonctionner? Et c’est qu’il y a de nombreuses années, la franchise Crytek FPS est devenue un symbole de la puissance du jeu sur PC et de nombreuses équipes ont démontré leur grande capacité en exécutant le jeu dans sa plus haute qualité. Après 3 versements exceptionnels sur PC et des ports pas si bons sur console, tout était silencieux pour la franchise, bien que cela puisse changer bientôt.

Aujourd’hui, à la première heure du matin, les fans de Crysis sont devenus fous avec une simple publication dans les comptes de médias sociaux de la franchise, qui a changé leur image de profil pour montrer le soldat classique avec le Nanosuit qui est apparu dans les 3 épisodes. De plus, l’image de couverture a changé sur le compte Facebook et une a été téléchargée avec différentes captures d’écran des jeux de franchise. De la même manière, la publication qui notifie les modifications apportées comprend le lien qui mène au site officiel de Crysis, qui n’avait pas été mis à jour depuis des années et montre maintenant le soldat à Nanosuit à l’intérieur d’un bunker ou d’un véhicule blindé.

Sans surprise, les fans ont considéré cela comme un indice du retour possible de Crysis, et les possibilités, selon la communauté, tournent autour de la remasterisation des 3 jeux, d’un remake ou même de Crysis 4.

