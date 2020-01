Une réplique de bébé Yoda grandeur nature est maintenant disponible en précommande

La star de l’évasion de Star Wars: The Mandalorian était sans aucun doute Baby Yoda, la créature bébé qui vient évidemment de la même espèce que Yoda et Yaddle de la série de films. Baby Yoda (dénommé “The Child” dans la série) a déjà été annoncé pour Build-A-Bear et a sa propre gamme de jouets, mais pour les véritablement dédiés, une version plus grande arrive.

Sideshow Collectibles publie une réplique grandeur nature de 350 $ de “The Child”, qui mesurera 16,5 “de haut. C’est une statue à supports mixtes qui se dresse sur une petite plate-forme noire, et même si elle ne roucoulera pas ou n’utilisera pas la Force comme la celui de la télévision, il est encore assez adorable. Il tient le petit pommeau de levier auquel il pousse si attaché dans la série, et la tête du bébé est recouverte d’un fin pelage de cheveux.

Ce n’est pas bon marché, mais cela ressemble à une réplique assez authentique du personnage. Ils ne devraient pas être expédiés avant la période d’août à septembre 2020 – aucune date exacte n’a été fixée.

C’est un peu moins cher que les 5 millions de dollars que la marionnette réelle utilisée dans la série a coûté – mais alors, peut-être que cette version ne sera pas aussi authentique bercée dans les bras de George Lucas.

Le Mandalorien reviendra à l’automne 2020 pour une deuxième saison. À moins d’un énorme saut dans le temps, Baby Yoda devrait également revenir.