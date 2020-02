Une seule île par console est autorisée dans Animal Crossing: New Horizons

Par Stephany Nunneley,

Samedi 1 février 2020 16:43 GMT

Nintendo a mis à jour la clause d’utilisation pour Animal Crossing: New Horizons, notant qu’une seule île est autorisée par console, quel que soit le nombre de comptes d’utilisateurs sur la console Switch.

Il a été mentionné dans le premier Animal Crossing: New Horizons annonce que vous ne pouvez avoir qu’un seul îlot par compte, mais la clause de convivialité mise à jour indique qu’il s’agit d’un îlot par console Switch.

Remarquée par GamesRadar, la clause stipule ce qui suit:

«Une seule île peut exister par console Nintendo Switch», indique-t-il, «quel que soit le nombre de comptes d’utilisateurs enregistrés ou de copies du jeu utilisées sur une console.

“Une Nintendo Switch et une copie du jeu sont requises pour chaque île unique.”

En d’autres termes, vous ne pourrez pas créer d’îlot pour chaque profil si vous partagez un Switch avec d’autres membres de votre foyer.

Animal Crossing: New Horizons arrive sur Switch le 20 mars et permet jusqu’à quatre joueurs localement et jusqu’à huit joueurs en ligne.

Abonnez-vous à la newsletter VG247

Recevez tous les meilleurs morceaux de VG247 dans votre boîte de réception tous les vendredis!

Parfois, nous incluons des liens vers des magasins de détail en ligne. Si vous cliquez dessus et effectuez un achat, nous pouvons recevoir une petite commission. Pour plus d’informations, allez ici.