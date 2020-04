Une SimCity Sci-Fi est exactement ce dont j’avais besoin

Beaucoup de gens ont réagi aux pressions de tout cela pour se retirer dans le ciel ensoleillé et les pâturages verts d’Animal Crossing. Ce qui est bien jusqu’à un certain point, mais après trop longtemps, je me retrouve un peu fatigué de l’idéalisme et commence à avoir envie de quelque chose d’un peu plus sale, un peu plus dystopique, mais toujours suffisamment dissocié de notre monde moderne pour qu’il n’ait pas de peu.

Quelque chose comme Industries of Titan.

C’est un jeu de construction de ville qui se déroule sur Titan, la lune de Saturne, et est un sombre exercice de pionnier de l’espace, alors que vous essayez de vous tailler un avant-poste fonctionnel à la surface d’un monde extraterrestre hostile qui se trouve également recouvert de ruines antiques.

En fait, c’est sombre dans la mise en place mais pas dans l’exécution; bien que vous ayez le contrôle direct de certaines choses épouvantables, comme gratter les tripes de vos colons humains et les transformer en automates qui fonctionnent sans cesse, c’est en fait un jeu étonnamment mignon? Il y a une esthétique de Crossy Road pour vos petits ouvriers et bâtiments spatiaux, et tous vos conseillers sont des personnages légers tout droit sortis d’un Westwood RTS.

Les industries de Titan ne jouent pas comme un constructeur de ville standard. Plutôt que de se voir attribuer une immense étendue verte pour se déchaîner, vous êtes plutôt niché parmi une mer de ruines antiques, et vous devez étendre lentement la portée de votre colonie en explorant (vous pouvez récupérer des matériaux et des artefacts de leurs profondeurs), puis les frapper vers le bas. C’est une approche lente et pénible qui fait de votre expansion précoce une question de placement de bâtiment élégant plutôt que de coups de pinceau larges et créatifs.

Ce qui est vraiment bien avec ce jeu, c’est qu’il se déroule sur deux plans. Il y a une vue plus grande de la ville, où vous déposez des bâtiments entiers, et c’est assez attendu. Mais il est également possible de pénétrer à l’intérieur de bâtiments plus grands et de construire des équipements et des installations spécifiques.

La vue intérieure de l’un de vos bâtiments, montrant la disposition des équipements et des postes de travail de type Tetris.

Cela vous donne un niveau de contrôle incroyablement granulaire sur votre colonie, comme si Maxis avait en quelque sorte trouvé un moyen de combiner les Sims et SimCity en un seul jeu. À l’intérieur des bâtiments, vous pouvez construire des lits, des installations de stockage, de petits générateurs et des postes de travail pour les employés de votre colonie, tout cela devant être aménagé comme un jeu de Tetris car vous n’avez qu’une quantité limitée d’espace au sol et chaque objet a un espace différent, bizarre formes.

Ce que vous construisez à l’intérieur est lié à ce que vous pouvez construire et faire à l’extérieur, en liant ces deux niveaux du jeu. Bien que cela soit un peu déroutant au début, cela commence bientôt à donner un sens étrange à l’exploration spatiale: ce n’est pas la Terre, c’est une planète où l’air lui-même est un poison, alors bien sûr, beaucoup de fonctionnalités de votre ville vont d’avoir lieu à l’intérieur, plutôt que d’être éparpillés sur la carte.

Il y a plus ici que de construire aussi; envoyé à la surface pour construire une colonie au nom d’une future compagnie spatiale, vous affronterez d’autres compagnies une fois sur le terrain, ainsi que des insurgés rebelles. Et bien qu’il ne soit pas encore dans cette version d’accès anticipé, il y a aussi la création de navires personnalisés et même le combat de navire à navire, ala FTL, à venir bientôt.

Lorsque vous démarrez le jeu, vous êtes présenté avec cette feuille de route d’accès anticipé montrant que … eh bien, des tonnes de choses ne sont pas encore dans le jeu.

Il y a beaucoup de choses manquantes dans ce qui est actuellement jouable dans Industries of Titan, mais ce que j’ai pu jouer a été l’une des prises les plus originales et audacieuses sur la construction de la ville que j’aie jamais vues. Je suis très excité de voir à quoi cela ressemble lorsque la météo, la technologie, la nourriture, les camions et le bonheur de la population sont jetés dans le mélange sur toute la ligne.

