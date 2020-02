Une statue de Kazooie au QG rare tombe victime de la tempête Ciara

Ceux qui vivent au Royaume-Uni sauront sans doute ou ont déjà ressenti le plus gros de la tempête Ciara, avec ses vents violents qui ont fait des ravages dans Londres hier. Cependant, alors que les habitants ramassent lentement les pièces – il semble que les fans de jeux à travers le monde aient également subi une perte fatale.

L’un des endroits traversés par Storm Ciara était Rare Ltd.Le siège de l’entreprise, qui comprenait des statues de Banjo, Kazooie et Conker près de leur bureau. Alors que Rare eux-mêmes allait bien, la statue de Kazooie n’a malheureusement pas survécu aux intempéries – et est maintenant en morceaux.

Le studio est sorti indemne, mais #StormCiara a fait quelques victimes hier sur son chemin à travers les terres rares. Merci météo! pic.twitter.com/l9yvIZ5m5s

– Rare Ltd. (@RareLtd) 10 février 2020

F pic.twitter.com/dPdEYznE3B

– James Bowden (@Dalagonash) 10 février 2020

#stormchiara a vraiment fait des ravages @RareLtd RIP Kazooie 1998-2020 pic.twitter.com/vSowxjEkmS

– Jon McFarlane 🏳️‍🌈 (@ internalerror86) 10 février 2020

Nous espérons que le studio trouvera un moyen de remettre Kazooie ensemble! Jusque-là, il semble que Banjo devra juste passer du temps avec Conker au siège rare, à la place.

en relation

.