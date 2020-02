Une suite à The Wonderful 101 est-elle possible? Le platine répond

PlatinumGames travaille actuellement sur The Wonderful 101: Remastered, la relance du titre qui est venu à l’origine sur Wii U. Cela est rendu possible par une campagne de financement réussie chez Kickstarter, qui a atteint et dépassé son objectif initial en quelques heures.

Avant le retour du titre et son arrivée sur plus de plateformes, les joueurs se demandent s’il est possible de voir une suite à The Wonderful 101. Heureusement, PlatinumGames et Hideki Kamiya, directeur du jeu, en ont parlé.

Atsushi Inaba, en charge de l’étude, s’étonne du soutien qu’ils ont reçu des joueurs. Pour cette raison, il aimerait qu’une suite de The Wonderful 101 se produise à un moment donné. Kamiya est bien sûr intéressé par le projet possible. En fait, lors d’une interview avec Nintendo Everything, le créateur a révélé qu’il avait déjà quelques idées en tête pour la suite possible.

Le développeur a révélé qu’il avait de grandes attentes dans le jeu original, il a donc pensé à plusieurs concepts pour une éventuelle suite. Cependant, tout a changé quand il a vu les chiffres de vente, qui étaient inférieurs aux attentes.

“J’avais des idées comme:” Comment serait-ce si nous faisions une suite dans laquelle Wonder Blue était le leader? ” Toutes ces idées créatives et excitantes suggéraient, puis le jeu est sorti et j’ai vu les chiffres et c’était comme, ‘Attendez, quoi?!’ J’espère donc avoir à nouveau ces aspirations à l’avenir “, a déclaré Kamiya.

Pour sa part, Inaba a souligné qu’ils avaient toujours des plans pour étendre leur série. Le manager a déclaré qu’il avait décidé de retourner au Wonderful 101 car il s’agit d’un jeu de haute qualité, mais il n’avait pas l’opportunité attendue.

“Donc, si les fans soutiennent cela et que les choses vont très bien pour The Wonderful 101, alors je dirais qu’il est tout à fait naturel que nous voulions faire un autre jeu de la série! Inaba a dit. Cela dit, les portes sont ouvertes à une suite , mais pour l’instant il n’est pas prévu de le développer.

Grâce au soutien des joueurs, The Wonderful 101: Remastered aura un nouveau contenu. D’autre part, nous connaissons déjà la résolution et sa fréquence d’images par seconde avec lesquelles il fonctionnera sur toutes les plateformes.

The Wonderful 101: Remastered est en route vers PlayStation 4, Nintendo Switch et PC. Vous voulez en savoir plus sur cette version? Cliquez ici.

