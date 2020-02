Une suite de The Wonderful 101 est possible selon PlatinumGames

L’un des titres dont on a le plus parlé ces dernières semaines est The Wonderful 101. Le jeu de PlatinumGames, réalisé par le roi du blocus sur Twitter, Kamiya, est sorti en 2013 sur Wii U avec des attentes très élevées. Cependant, on ne sait pas si en raison du mauvais accueil de sa plateforme ou parce que le jeu n’a pas fini par pénétrer les joueurs, le titre a eu des ventes très faibles. Comme nous le savons tous, il y a quelques semaines, PlatinumGames a fait les manchettes en lançant un Kickstarter pour pouvoir distribuer The Wonderful 101 sur Nintendo Switch, PC et PS4. À ce jour, le Kickstarter a levé plus de 1,5 million de dollars, donc le projet avance bien.

Protagoniste de Wonder Blue?

Inaba pense qu’il pourrait y avoir une suite et Kamiya a des idées pour cela

Nombreuses sont les nouvelles qui sortent de ce jeu ces derniers jours. A cette occasion, nous vous apportons un fragment d’une interview qui a eu Hideki Kamiya, directeur du jeu, avec les médias Nintendo Everything avant de lancer la campagne Kickstarter.

Lorsque nous faisions le jeu Wii U original, j’avais de grands espoirs pour le jeu avant sa sortie. Je savais que nous avions fait un jeu vraiment incroyable, donc j’étais sûr que beaucoup de gens y joueraient et que ce serait un succès. Je rêvais de choses d’ici à là, j’avais des idées comme «Oh! À quoi cela ressemblerait-il si nous faisions une suite avec Wonder Blue en tant que leader? Toutes ces idées créatives et passionnantes étaient là, puis le jeu a été mis en vente et j’ai vu les chiffres, et c’était comme “Attendez! Quoi?” (Rires) J’espère donc avoir à nouveau ces aspirations à l’avenir.

Non seulement ils pouvaient parler à Kamiya, mais ils l’ont aussi fait avec Atsushi Inaba, directeur de PlatinumGames.

Nous pensons toujours à la façon dont nous pouvons étendre tous nos jeux. Nous voulons jouer à nouveau maintenant parce que nous avons toujours pensé que c’était un jeu de haute qualité qui n’avait pas de chance équitable. En ce qui concerne une suite ou quelque chose de similaire, nous ne pouvons pas en créer une s’il n’y a pas de fans dans la série en premier lieu. Donc, si les fans soutiennent cela et que les choses vont vraiment bien pour The Wonderful 101, alors je dirais que c’est tout à fait normal que nous voulions faire un autre jeu de la série! (Rires)

Comme nous l’avons dit, la campagne se déroule bien et nous sommes plus que certains qu’elle atteindra ses objectifs maximaux. Avec un peu de chance, il est maintenant reconnu que ce jeu mérite et nous pouvons voir à l’avenir un Wonderful 102.

