Une traversée d’animaux cool: une nouvelle caractéristique de feuille pourrait venir à de nouveaux horizons

Il y a la possibilité pour beaucoup de choses de faire un retour Animal Crossing: New Horizons. La mise à jour de la galerie d’art du musée a été interrompue avant sa sortie, alors quoi d’autre pourrait être en route? Le dataminer Ninji a une théorie selon laquelle une caractéristique particulière de Animal Crossing: New Leaf pourrait bientôt faire un retour d’une manière ou d’une autre.

Si vous choisissez de lire au-delà de cette ligne, soyez averti qu’il peut y avoir spoilers, bien que Ninji ait déclaré que ce n’était en aucun cas une preuve concluante – veuillez donc garder cela à l’esprit.

Bon, avec cela à l’écart, Ninji pense que la Dream Suite pourrait revenir. Il est basé sur des preuves de l’apparition de ‘DreamID’ dans la version 1.0.0 du fichier de sauvegarde New Horizons, et depuis lors, il y a eu une autre découverte liée au rêve dans la mise à jour de la version 1.2.0 intitulée ‘ActorNetDreamLand’. Il y a même du code qui envoie un pack de données aux serveurs de Nintendo, qui serait lié.

La Dream Suite était un bâtiment introduit pour la première fois dans Animal Crossing: New Leaf sur la 3DS. Il est géré par le Tapir, Luna, et permet aux joueurs de visiter d’autres villes ou de partager la leur en rêve. Plus tôt cette semaine, Ninji a détaillé un certain nombre d’autres fonctionnalités potentielles passionnantes qui pourraient arriver dans New Horizons.

