Une trilogie de Kingdom Rush: les jeux de défense de la tour vont changer, à commencer par les frontières

Le bien-aimé Kingdom Rush La série fait son chemin vers Nintendo Switch, avec une trilogie de ses succès de tower defense prévus pour la console.

La série, créée par Ironhide Game Studio, débutera sur Switch avec Kingdom Rush Frontiers plus tard ce mois-ci. Frontiers était en fait le deuxième jeu Kingdom Rush à paraître, apparaissant sur les magasins mobiles en 2013, et a des joueurs guidant les troupes alors qu’ils défendent des terres exotiques contre les dragons, les plantes mangeuses d’hommes et les habitants effrayants des enfers.

Nous avons mis la main sur une liste de fonctionnalités pour ce remasterisateur à venir. Découvrez-le ci-dessous:

La version remasterisée de Kingdom Rush Frontiers, l’un des jeux de tower defense les plus épiques jamais créés, comprend:

– Fantastique jeu de tower defense avec beaucoup de décisions stratégiques. De grandes capacités comme des renforts, une pluie de feu, des baguettes glaciales et des armes nucléaires dévastatrices médiévales!

– Fortifiez la frontière dans des terres exotiques, tenez la ligne dans les déserts, les jungles et même les enfers!

– 16 HÉROS LÉGENDAIRES! Choisissez vos champions et entraînez leurs capacités! Chacun a des spécialités uniques qui s’adaptent à différents styles de jeu!

– 8 AMÉLIORATIONS DE TOUR SPÉCIALISÉES! Coupez, grésillez et écrasez vos ennemis avec des arbalètes, des templiers puissants, des nécromanciens et même des machines sismiques

– PLUS DE 60 ENNEMIS aux capacités uniques! Restez sur vos gardes pendant que vous vous battez à travers les vers de sable du désert, les chamans tribaux, les tribus nomades et les terreurs souterraines.

– DES COMBATS DE PATRON SANS Pitié! Hé, nous vous avons dit d’obtenir ces mises à niveau…

– Unités et fonctionnalités spéciales à chaque étape!

– Le système de mise à niveau vous permet de min / max vos tours vers votre stratégie préférée.

– Des heures de jeu avec PLUS DE 80 RÉALISATIONS!

– MODES DE JEU CLASSIQUE, FER ET HÉROÏQUE pour défier vos compétences tactiques!

– TROIS MODES DE DIFFICULTÉ! Êtes-vous prêt à relever un véritable défi? Allez avec le mode Vétéran!

– Un charme enivrant avec une musique entraînante, des voix off corsées et des dessins animés magnifiquement illustrés!

– ENCYCLOPÉDIE EN JEU! Les vrais guerriers connaissent leurs ennemis… et leurs tours. Étudiez!

– GAMEPLAY OPTIMISÉ POUR LES CONTRÔLEURS, JOUEZ-LE COMME VOUS LE VOULEZ!

Frontiers lancera Switch le 27 février; si vous êtes super passionné, vous pourrez en fait le pré-acheter sur l’eShop à partir du 13 février. Les autres titres prévus pour Switch n’ont pas encore été révélés.



Avez-vous déjà joué à ces jeux sur mobile? Vous songez à essayer la série sur Switch? Dites-nous ci-dessous.

