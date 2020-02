Une vidéo de Remothered Broken Porcelain révèle les secrets du développement de ce jeu d’horreur

C’est la suite de l’une des meilleures aventures d’horreur de ces dernières années.

Étude indépendanteJeux StormindIl a présenté une vidéo de Remothered Broken Porcelain qui nous permet d’en savoir plus sur son travail dans cette aventure d’horreur, en plongeant dans les détails de l’intrigue, ses techniques de jeu et toutes les idées qui convergent dans l’un des jeux effrayants les plus intéressants de 2020.

“Remothered était le résultat d’un rêve”, explique son directeur, Chris Darril. “J’étais au lycée et je pensais que, puisqu’il n’y avait pas de jeu d’horreur de survie avec ce type de caractérisation, ce serait une excellente idée de se concentrer sur différents aspects de la terreur”, ajoute-t-il dans cette vidéo intéressante en coulisses.

Nous ajoutons de l’action mais sans altérer le composant principal du jeu: les mécanismes de masquage“J’ai été très inspiré par les autresfilms d’horreur comme The Devil’s Seed, mais aussi avec des films d’Alfred Hitchcock comme Los Pjaros “, se souvient-il en parlant des origines de Remothered: Tormented Fathers. Après avoir obtenu le succès avec l’original, les auteurs de cette suite affirment que Remothered: Broken Porcelain a” beaucoup de surprises pour “L’une de ses priorités a été d’améliorer le gameplay sans perdre l’essence du premier Remothered.”Nous ajoutons une actionpour les joueurs qui l’ont demandé, mais sans altérer le composant principal du jeu: lemasquer la mécanique“.

Avec une sortie prévue pour la fin de cette année, il y a quelques mois à peine, nous vous avions déjà offert des détails sur l’histoire et les personnages de Remothered Broken Porcelain, une aventure d’horreur avec une forte charge narrative qui est meilleure à chaque fois.

