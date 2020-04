une vidéo y fait allusion

Les remerciements de Yoshinori Kitase révèlent des scènes capturées sur PC.

Final Fantasy VII Remake est déjà là et beaucoup de ses fans l’ont déjà apprécié. Le classique deSquare EnixAvec des graphismes de dernière génération et d’excellentes nouvelles, il est devenu l’une des versions les plus attendues d’avril, et probablement de toute l’année.

Exclusivité du jeu fin le 10 avril 2021Ce que nous savions déjà, c’est que son exclusivité sur PlayStation 4 a duré un an, ce qui ouvre les portes de son éventuelle arrivée sur d’autres plateformes. Maintenant, une vidéo de remerciements deYoshinori Kitase, producteur du jeu, montre des images enregistrées sur PC, mais on voit aussile logo PlayStation et ses commandes pendant les scènes d’action.

La vidéo est un gage d’appréciation à toute la communauté pour l’énorme réception que le lancement de Final Fantasy VII Remake a eu.Kitase fait appel à la communauté, à qui il explique le soin et l’affection que le studio a mis dans ce jeu en ajoutant de nouveaux éléments pour le différencier de sa version classique.

Final Fantasy VII Remake est maintenant disponible sur PS4Utilisateur TwitterNibeliona signalé cela, rappelant à tous que l’exclusivité du jeu est prévue pour un an. Bien sûr, de nombreux utilisateurs ont déjà déclaré que ces informations étaient déjà dans le domaine public bien avant cette vidéo,mais c’est la première image sur PC que l’on voit. Final Fantasy VII Remake arrivera-t-il sur PC et autres plateformes le 4 avril 2021?

Nous avons déjà joué à Final Fantasy VII Remake. Si vous n’êtes toujours pas convaincu après avoir regardé sa superbe bande-annonce, nous vous dirons tous les détails dans notre critique de Final Fantasy VII Remake.

En savoir plus sur: Final Fantasy VII Remake, PS4, PC et Square Enix.

.