Unity publiera des didacticiels de programmation gratuits plus tard ce mois-ci

Le constructeur de moteurs Unity lance une série de programmation hebdomadaire appelée Unite Now.

Comme annoncé dans une mise à jour du blog, les sessions en ligne gratuites seront déployées à partir du 14 avril. Le programme comprend l’apprentissage, des démos, des tables rondes, des questions et réponses et des interviews.

Ceux qui enseignent les sessions fourniront des conseils d’experts sur la façon de tirer le meilleur parti de la plate-forme de développement 3D.

“Avec le report d’événements comme la Game Developers Conference, nous ne savons pas quand nous pourrons vous voir en personne”, a déclaré Unity.

“Mais nous avons toujours une quantité incroyable de contenu riche, de sessions d’apprentissage, d’histoires de créateurs et plus que nous sommes ravis de partager. C’est pourquoi le 14 avril nous lançons Unite Now – une série gratuite de sessions en ligne proposées dans des interactions engageantes et interactives. formats.

“Avec des experts, des créateurs, des partenaires et d’autres membres de la communauté Unity, Unite Now est l’endroit idéal pour en savoir plus sur toutes les technologies et solutions Unity qui peuvent vous aider à réussir à toutes les étapes de votre projet. Laissez-vous inspirer par les autres créateurs . Obtenez des conseils pour gagner du temps. Apprenez à lancer, utiliser et monétiser votre jeu, et plus encore. “

Les sessions du premier jour d’Unite Now sont comment réaliser des graphismes magnifiques, évolutifs et performants avec un pipeline de rendu universel à 9h00 PT. À 11 h, heure du Pacifique, son unité – derrière le jeu: recompilation et enfin à 13 h, heure à retenir, principaux points à retenir du rapport de monétisation des jeux mobiles de 2020.

Le mois dernier, Unity a rendu son didacticiel premium gratuit pendant trois mois en raison de l’épidémie de coronavirus.