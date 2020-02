Unity se retire de GDC face aux craintes croissantes de coronavirus

Par Emily Gera,

Jeudi 27 février 2020 17:33 GMT

Le PDG d’Unity, John Riccitiello, a annoncé que la société ne fera plus sa apparition à la Game Developers Conference de cette année.

Riccitiello a fait cette annonce aujourd’hui dans un article de blog, confirmant que les inquiétudes croissantes concernant le coronavirus étaient à blâmer pour cette décision.

“Malheureusement, cette année, après mûre réflexion et réflexion, nous avons pris la décision difficile de nous retirer du GDC 2020”, écrit-il. «Bien que nous n’ayons pas pris cette décision à la légère, les conditions actuelles avec le COVID-19 (également connu sous le nom de Novel Coronavirus) présentent trop de risques. Nous prenons le bien-être de nos employés très au sérieux. Nous ne voulons pas qu’un employé ou un partenaire d’Unity compromette inutilement leur santé et leur sécurité.

“Nous conseillons à tous les employés de ne pas se rendre à GDC. Nous n’aurons plus de présence physique avec un stand, mais nous présenterons plutôt l’excellent contenu GDC sur lequel nous travaillons en ligne. Attendez-vous à plus de détails dans les semaines à venir. »

Le développeur du moteur de jeu est la dernière entreprise à se retirer du GDC 2020 face aux préoccupations croissantes concernant le coronavirus. Ce n’est que la semaine dernière que EA a confirmé qu’il abandonnerait le GDC de cette année à San Francisco, citant des préoccupations concernant les récentes découvertes de cas de coronavirus. En outre, Sony, Oculus et Kojima Productions ont récemment confirmé qu’ils ne participeront pas à l’événement de cette année.

L’épidémie de coronavirus a jusqu’à présent provoqué l’annulation du Taipei Game Show, initialement prévu pour février, et a réussi à perturber les opérations de fabrication en Chine. Le bilan devrait toucher l’approvisionnement de Nintendo’s Switch dès avril.

La GDC 2020 se poursuivra comme prévu, le mois prochain, du 16 au 20 mars.

