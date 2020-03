Unity vous permet d’apprendre à développer des jeux vidéo gratuitement

La société de logiciels offre trois mois d’accès à Unity Learn Premium.

Dans les meilleurs cas, les moments de crise réveillent les aspects les plus créatifs de la société. La quarantaine a été une méthode préventive pour empêcher l’expansion duCOVID-19, plus communément appelé coronavirus. Porter leconfinementet ledistanciation socialeCe n’est pas une tâche facile, mais les experts recommandent de garder votre esprit occupé, ce pour quoi nous recevons beaucoup de ressources ces derniers temps.

Les cours vont de la programmation à l’artUnity Technologies met gratuitement à disposition 3 mois d’Unity Learn Premium pour ceux qui le souhaitentapprendre à développer des jeux vidéo ou améliorer vos connaissances. Il s’agit d’une bibliothèque pleine de ressources et de tutoriels qui couvrent tous les aspects de la conception de jeux vidéo, de la programmation à l’art.

C’est l’occasion idéale pour débuter dans ce type d’apprentissage, ou faire enquêter les petits dans la maison dans un domaine qui pourrait les conquérir pour le reste de leur vie. Certains des jeux vidéo les plus populaires de ces derniers temps en 2D et 3Dont été faites avec Unity, y compris Hollow Knight, Cuphead et Cities: Skylines.

C’est le bon moment pour démarrer un projetMalgré le fait que tous ces outils sont désormais facilement accessibles, rappelons que la conception de jeux vidéo n’est pas une tâche facile, et trois mois ne sont pas longs, maisC’est le bon moment pour renforcer les connaissances ou démarrer un projet entre amis. Unity nous fournira également des cours en direct et des tutoriels qui ont lieu tous les jours à 1 h du matin, un calendrier quelque peu compliqué à suivre, mais les vidéos restent à jour.

CeCe n’est pas le seul outil qui soit apparu de nos jourspour garder l’humanité à la maison. L’Organisation mondiale de la santé a fait appel à toutes les possibilités de loisirs qui s’offrent à nous aujourd’hui, parmi lesquelles les jeux vidéo. Souvenons-nous qu’il s’agit d’un médium culturel très important à usages pédagogiques larges (dont certains restent à découvrir). Un exemple clair de cela est Minecraft, un jeu avec des ressources pédagogiques étendues que Xbox propose gratuitement pendant ces jours.

