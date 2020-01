Universal Studios Japan promet de nouvelles mises à jour sur Super Nintendo World demain

Mourir pour plus d’informations majeures sur le prochain Super Nintendo World parc à thème au Japon? Eh bien, il semble que vous n’aurez pas à attendre beaucoup plus longtemps!

Universal Studios Japan vient de taquiner qu’il dévoilera plus de nouvelles sur l’attraction demain (midi, heure du Japon). Bien que nous ayons eu des aperçus flous et des instantanés du parc au cours des derniers mois – c’est la première fois depuis longtemps que nous recevrons des mises à jour officielles et des révélations!

【予 告】

明日 の お 昼 頃 、 SUPER NINTENDO WORLD ™ の 最新 情報 を 発 表!

US の 投稿 を お 見 逃 し な く! #USJ #Nintendo #SUPERNINTENDOWORLD pic.twitter.com/goP5BWfdDp

– ユ ニ バ ー サ ル ・ ス タ ジ オ ・ ジ ャ パ ン 公式 (@USJ_Official) 13 janvier 2020

«La dernière mise à jour de SUPER NINTENDO WORLD sera publiée vers midi demain! Ne manquez pas le post de demain! “

Nous attendrons de vous faire rapport lorsque nous entendrons les détails passionnants d’Universal Studios Japan. Restez à l’écoute!

