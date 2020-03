Uno, tu es différent

Cette refonte Uno minimale et très frappante a été réalisée par le designer brésilien Warleson Oliveira, et bien qu’elle ressemble au genre de chose qui sera vendue 100 $ dans quelques magasins du monde entier, Mattel va en fait donner cette chose une version répandue et abordable.

Avec un design de carte entièrement noir et une iconographie plus petite, ce n’est probablement pas aussi facile à jouer que l’original, mais ça a l’air bien.

Il se vendra 10 $ chez de nombreux détaillants internationaux dans les prochains mois (ou … qui sait vraiment, vu la situation actuelle).

