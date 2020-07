Unreal Engine 5 vous permettra d’exécuter des jeux avec des graphismes de qualité cinématographique

Éditorial: Gaming / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Actualités / Discord / Forums

L’une des annonces de l’été qui a le plus enthousiasmé les joueurs, mais surtout les développeurs, a été le nouveau moteur Epic Games, Unreal Engine 5. Cet outil mettra en vedette une technologie qui promet une innovation graphique exceptionnelle, Nanite. Grâce à cet ajout, les développeurs pourront aspirer à offrir des mondes photoréalistes de qualité cinématographique comme jamais auparavant.

Nous pouvions déjà voir une démo en cours d’exécution sur PlayStation 5, qui montre comment la puissance du moteur Unreal rendra les mondes des jeux vidéo comme jamais auparavant. Au cas où vous ne le sauriez pas, grâce à la technologie Nanite, l’Unreal Engine 5 permettra aux artistes d’incorporer des actifs sans perte de qualité directement au moteur et la mise à l’échelle sera présentée dans le jeu sans pertes.

Dans le cas où vous l’avez manqué: Une partie de l’Unreal Engine 5 a été modifiée pour exploiter le potentiel de la PlayStation 5.

Les graphismes seront aussi réalistes que les séquences de films

Dans une interview avec le magazine officiel PlayStation UK (via Video Games Chronicle), Kim Liberi, responsable technologique d’Epic Games, a expliqué ce que représentera l’utilisation d’Unreal Engine 5 dans les productions de jeux vidéo. Selon le directeur, la technologie Nanite sera si impressionnante que les consoles de nouvelle génération pourront afficher des graphiques de qualité film, ce qui est conforme aux commentaires d’un autre chef d’entreprise, qui a déclaré qu’il serait possible d’importer des éléments 3D en 4K. .

« J’ai toujours rêvé que l’infographie en temps réel, et en particulier les jeux vidéo, puissent être aussi crédibles et réalistes qu’un film », a déclaré Liberi.

Pour illustrer cela, Liberi a mentionné le cas de The Mandalorian, la série Star Wars, qui a utilisé le moteur Unreal pour générer des effets visuels de la production, quelque chose qui existait déjà dans l’industrie, mais uniquement au niveau des aperçus et des enregistrements conceptuels.

Unreal Engine 5 apportera également des améliorations dans le gameplay et l’intelligence artificielle

«Cependant, il reste le défi que l’industrie cinématographique crée des actifs presque infiniment complexes, et pour le contenu en temps réel, nous avons besoin de maillages polygonaux simplifiés et de cartes normales. Avec Nanite, une nouvelle technologie dans Unreal Engine 5, nous avons supprimé les barrières. Désormais, vous pouvez créer des environnements avec des ressources cinématographiques de haute qualité et le moteur fait tout ce qui est lourd, ce qui donne des résultats vraiment photoréalistes « , a déclaré Liberi.

De même, Liberi a indiqué que les avantages du nouveau moteur seront également visibles dans l’éclairage, la physique, l’intelligence artificielle et au niveau du gameplay. Les développeurs indépendants pourront également profiter des avantages du moteur Unreal, car il raccourcira le temps requis sur le plan technique du développement, leur permettant ainsi de consacrer plus de temps aux problèmes créatifs.

Que pensez-vous des déclarations de Liberi? Êtes-vous enthousiasmé par les nouvelles que ce nouveau moteur apportera? Dites le nous dans les commentaires.

Nanite sera disponible aux côtés d’Unreal Engine 5 l’année prochaine et prendra en charge la PlayStation 5, la Xbox Series X, les consoles de nouvelle génération, les PC, les Mac et les mobiles. Vous pouvez trouver plus de nouvelles à ce sujet si vous visitez cette page.

Restez informé avec nous à LEVEL UP.

La source