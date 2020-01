Untitled Goose Fan Game déchaîne les ravages sur votre bureau

Il y a une oie pixélisée qui traîne mon curseur sur tout l’écran de mon ordinateur et chaque fois que j’essaie de fermer le programme qui le déchaîne plus, il apparaît, me menaçant de mauvaises blagues et d’un chœur de klaxons.

C’est la magie troublante du Goose Desktop du concepteur de jeux Sam Chiet, un riff sur le populaire simulateur de méfaits des animaux Untitled Goose Game de l’an dernier. Sorti hier sur le magasin itch.io du magasin indépendant, le jeu vide une oie sur votre ordinateur pour vous embêter selon le travail que vous essayez de faire jusqu’à ce que vous ne puissiez plus le prendre.

Bien que faire apparaître des fenêtres avec des mèmes Stonk pour vous faire honte de fermer Excel et de manipuler où votre curseur va à l’écran ne mène finalement à rien de plus néfaste, ma sécurité Windows a toujours traité Desktop Goose avec prudence, en le signalant pour les virus potentiels, et avec une bonne raison.

Alors que Desktop Goose n’est finalement qu’un moteur pour des farces drôles, perdre le moindre contrôle sur mon ordinateur a immédiatement fait que l’équipe Goose traçant la boue sur mon écran semblait plus réelle qu’un antagoniste de jeux vidéo standard.

Capture d’écran: Lucas Rizzotto (Twitter)

Je ne savais même pas comment je pourrais le fermer au début. Il n’y a pas d’option pour fermer Desktop Goose lorsque vous cliquez avec le bouton droit sur l’icône et que le dossier dans lequel il est stocké n’a pas d’option facilement disponible pour le désinstaller.

«Putain de merde, tu as en fait ouvert le readme. Bon pour vous! », Le fichier texte« Lisez-moi »du jeu commence. Il s’avère que même éteindre le jeu est une lutte acharnée, vous obligeant à maintenir le bouton d’échappement pendant plusieurs secondes alors qu’un mètre trébuche ivre vers le remplissage jusqu’au bout.

Finalement, les oies se précipitent sur le bord de l’écran. J’ai peur de ce qu’ils vont me faire si je les laisse de nouveau sortir.

