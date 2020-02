Untitled Goose Game a remporté le GOTY 2019 lors du D.I.C.E.

Bien que les Game Awards puissent être considérés comme les prix les plus importants dans l’industrie du jeu vidéo, cela ne signifie pas qu’ils sont les seuls. Hier, c’était le 23e versement des prix D.I.C.E. par l’Académie des arts et des sciences interactifs (AIAS), et il y a eu quelques gagnants qui ont surpris le public.

Comme prévu, Control et Death Straining ont été les grands gagnants des prix. Cependant, C’était Untitled Goose Game qui a surpris avec quelques victoires, dont le jeu de l’année très désiré, ou GOTY.

C’est comme ca, le jeu où vous êtes une oie et votre objectif est d’ennuyer une petite ville battre Control, Death Stranding, Disco Elysium et Outer Wilds dans la catégorie la plus attendue de la nuit. Voici la liste complète des gagnants:

JEU DE L’ANNÉE (GOTY)

-Contrôle

-Échouage de la mort

-Elysium Disc

-Outre Wilds

–Jeu d’oie sans titre – GAGNANT

MEILLEUR JEU D’ACTION

-Call of Duty: Modern Warfare

–Contrôle – GAGNANT

-Devil May Cry 5

-Engrenages 5

-Sekiro: Les ombres meurent deux fois

MEILLEUR JEU D’AVENTURE

-Échouage de la mort

-Maison Luigi 3

-Resident Evil 2

–Jedi Star Wars: Fallen Order – GAGNANT

-La légende de Zelda: Link’s Awakening

JEU DE FAMILLE DE L’ANNÉE

-Une courte randonnée

-Dragon Quest Builders 2

-Ring Fit Adventure

–Super Mario Maker 2 – GAGNANT

-Yoshi’s Crafted World

JEU DE COMBAT DE L’ANNÉE

-Dead or Alive 6

-Jump Force

–Mortal Kombat 11 – GAGNANT

-Samurai Shodown

JEU DES COURSES DE L’ANNÉE

-Crash Team Racing Nitro-Fueled

-DiRT Rally 2.0

-F1 2019

–Visite de Mario Kart – GAGNANT

-Trials Rising

RPG DE L’ANNÉE

-Elysium Disc

-Final Fantasy XIV: Shadowbringers

-Kingdom Hearts III

-Épée Pokémon et Bouclier Pokémon

–Les mondes extérieurs – GAGNANT

JEU SPORTIF DE L’ANNÉE

–FIFA 20 – GAGNANT

-Madden NFL 20

-MLB le spectacle 19

-NBA 2k20

-NHL 20

JEU DE STRATÉGIE / SIMULATION DE L’ANNÉE

-Anno 1800

–Fire Emblem: Trois maisons – GAGNANT

-Oxygène non inclus

-Jouer la flèche

-Total War: Trois Royaumes

RÉALISATION TECHNIQUE EN RÉALITÉ IMMERSIVE

-La colère d’Asgard

-Sang et vérité

–Fouet au pistolet – GAGNANT

-Stormland

-Éveil du monde occidental

JEU IMMERSIF DE L’ANNÉE

-La colère d’Asgard

–Sang et vérité – GAGNANT

-Pistolet fouet

-Le curieux conte des animaux volés

-Trover sauve l’univers

RÉALISATION EXCEPTIONNELLE POUR UN JEU INDÉPENDANT

-Une courte randonnée

-Elysium Disc

-Sayonara Wild Hearts

–Jeu d’oie sans titre – GAGNANT

-Qu’est-ce que le golf?

JEU MOBILE DE L’ANNÉE

-Call of Duty: Mobile

-Grindstone

–Sayonara Wild Hearts – GAGNANT

-Sky: Enfants de la lumière

-Qu’est-ce que le golf?

JEU DE L’ANNÉE EN LIGNE

–Apex Legends – GAGNANT

-Call of Duty: Modern Warfare

-Destiny 2: Shadowkeep

-Tetris 99

-Gargroove

RÉALISATION EXCEPTIONNELLE DANS LA CONCEPTION DE JEU

-Baba Is You – GAGNANT

-Elysium Disc

-Outre Wilds

-Sekiro: Les ombres meurent deux fois

-Jouer la flèche

RÉALISATION EXCEPTIONNELLE DANS LA CONCEPTION DE LA GESTION

-Une courte randonnée

-Control – GAGNANT

-Elysium Disc

-Outre Wilds

-Gibier sans titre

RÉALISATION EXCEPTIONNELLE EN ANIMATION

-Call of Duty: Modern Warfare

-Days Gone

-Échouage de la mort

-Devil May Cry 5

–Luigi’s Mansion 3 – GAGNANT

RÉALISATION EXCEPTIONNELLE EN DIRECTION ART

-Call of Duty: Modern Warfare

– Génie du béton

–Contrôle – GAGNANT

-Échouage de la mort

-Resident Evil 2

RÉALISATION EXCEPTIONNELLE EN CARACTÈRE

-Contrôle (Jesse Faden)

-Echouage de la mort (Cliff Unger)

-Échouage de la mort (Sam Porter Bridges)

-Star Wars Jedi: Ordre déchu (Greez)

–Jeu d’oie sans titre (The Goose) – GAGNANT

RÉALISATION EXCEPTIONNELLE EN COMPOSITION MUSICALE ORIGINALE

-Arise: une histoire simple

–Contrôle – GAGNANT

-Erica

-Golem

-Mortal Kombat 11

RÉALISATION EXCEPTIONNELLE DANS LA CONCEPTION AUDIO

-Call of Duty: Modern Warfare

–Échouement de la mort – GAGNANT

-Mortal Kombat 11

-Resident Evil 2

-Sayonara Wild Hearts

RÉALISATION EXCEPTIONNELLE DANS LE NARRATIF

-Contrôle

–Disque Elysium – GAGNANT

-Outre Wilds

-Dire des mensonges

-Les mondes extérieurs

RÉALISATION TECHNIQUE EXCEPTIONNELLE

-Call of Duty: Modern Warfare

– Génie du béton

-Contrôle

–Échouement de la mort – GAGNANT

-Exode mètre

Via: Académie des Arts et Sciences Interactifs

