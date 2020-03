Untitled Goose Game est le grand gagnant des GDC Awards

Panic’s Untitled Goose Game et A Short Hike d’Adam Robinson-Yu et Mark Sparling ont été les grands gagnants du GDC et des Independent Games Festival Awards d’hier soir.

L’événement s’est déroulé en direct après l’annulation de GDC en raison de préoccupations entourant la propagation du coronavirus COVID-19.

Untitled Goose Game a remporté le jeu GDC de l’année, tandis qu’une courte randonnée a reçu le Grand prix Seumas McNally de l’IGFA, respectivement.

En outre, A Short Hike a remporté le prix du public IGFA – tel que voté par la communauté.

Les GDC Awards se sont révélés être un événement réussi pour Remedy Entertainment et 505 Games, alors que Control a remporté trois distinctions – Meilleur art visuel, Meilleure technologie et Meilleur audio. Cependant, deux autres titres ont chacun remporté deux prix – Disco Elysium et Baba is You.

ZA / UM a remporté le prix des meilleurs débuts et du meilleur récit pour son travail sur Disco Elysium. Pendant ce temps, Hempuli a reçu le prix du meilleur design et le prix de l’innovation pour Baba is You.

Le prix du public GDC – choisi par le public – a été attribué à Sky: Children of the Light de Thatgamecompany. Les autres prix, Meilleur jeu VR / AR et Meilleur jeu mobile, ont été décernés à Vadar Immortal et What the Golf? respectivement.

Les autres gagnants de l’IGFA ont été Bore Dome de Goblin Rage pour le meilleur jeu étudiant, tandis que Excellence in Audio est allé à Mutazione. De plus, Heaven’s Vault a remporté l’excellence dans le récit, Knight’s et les vélos ont reçu l’excellence en arts visuels et l’excellence en design a été attribuée à Patrick’s Parabox. Enfin, le prix Nuovo a été décerné à The Space Between de Christoph Frey.

Lors des GDC Awards, la dirigeante de Global Jam, Kate Edwards, a reçu le prix Ambassador – elle a reçu la distinction car elle a été une conférencière et une mentor continue au sein de l’industrie.

Les prix ont eu lieu en ligne en raison de l’épidémie de Covid-19. L’événement GDC lui-même a été annulé le mois dernier.