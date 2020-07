Untitled Goose Game pourrait obtenir une version physique sur Nintendo Switch

Si vous attendez une sortie physique de Jeu d’oie sans titre sur la Nintendo Switch, vous avez peut-être de la chance. Cette liste exacte a récemment été repérée sur Amazon Allemagne.

Comme vous pouvez le voir ci-dessous, il semble révéler qu’il sera publié par Skybound Games – mieux connu ces derniers temps pour The Walking Dead: la dernière saison. Il est également répertorié pour une sortie le 22 septembre, au prix de 35,99 €, et les précommandes sont désormais en ligne.

Le jeu développé par House House est arrivé sur le Switch en septembre dernier et en décembre, il avait vendu plus d’un million d’exemplaires. Depuis lors, il a remporté plusieurs distinctions – dont GOTY aux D.I.C.E Awards. Dans notre examen, nous lui avons donné huit coups sur dix et déclaré que c’était un point culminant dans la bibliothèque de Switch.

Si cette liste s’avère être la vraie affaire, l’ajouterez-vous à votre collection? Dites-nous ci-dessous.