Untitled Goose Game remporte un autre prix du jeu de l’année

Untitled Goose Game a remporté un autre prix du jeu de l’année. Le jeu fantaisiste dans lequel vous incarnez une oie grincheuse et espiègle a remporté le prix du jeu de l’année lors de la cérémonie des Game Developers Choice Awards, après sa victoire GOTY aux D.I.C.E Awards en février.

Untitled Goose Game a été développé par le studio australien House House. Après son lancement sur PC et Switch en septembre, le jeu est arrivé sur Xbox One et PS4 en décembre. Une ligne de vêtements Untitled Goose Game a également été lancée à la suite du succès viral du jeu.

House House a déclaré sur Twitter en réponse à la victoire: “C’est un honneur incroyable, une fois dans sa vie.”

Remedy’s Control a également remporté de gros prix aux Game Developers Choice Awards, remportant des prix pour la meilleure technologie, le meilleur audio et le meilleur art visuel. Un autre grand gagnant a été Disco Elysium, qui a remporté le prix du meilleur récit et du meilleur début pour le développeur ZA / UM. Le prix du meilleur jeu mobile a été décerné au jeu de golf merveilleusement farfelu, What the Golf?

En plus d’honorer certains des meilleurs jeux de 2019, les Game Developers Choice Awards ont remis le Prix Ambassadeur à Kate Edwards. Le prix est décerné à quelqu’un qui aide les jeux vidéo à “progresser vers un meilleur endroit grâce à la défense des intérêts et à l’action”. Edwards était à la tête de l’International Game Developers Association, avant de quitter ce poste pour devenir le directeur exécutif de Global Game Jam.

Un autre prix, le Pioneer Award, a été décerné à Roberta Williams. Williams est connue pour son travail révolutionnaire dans le genre de l’aventure graphique, et en particulier pour la création de King’s Quest et Mystery House. Elle a cofondé la société Sierra On-Line.

Les Game Developers Choice Awards devaient avoir lieu à la fin de la Game Developers Conference, mais la cérémonie de remise des prix est passée à une émission en ligne après le report de l’événement principal.

“Nous sommes très heureux de continuer à honorer le travail créatif des meilleurs concepteurs de jeux au monde en organisant les Game Developers Choice Awards en ligne cette année”, a déclaré la responsable de GDC, Katie Stern, dans un communiqué. “Les jeux peuvent nous aider à nous connecter, ils peuvent nous inspirer à créer et parfois ils nous aident à nous échapper. Il n’y a peut-être pas de meilleur moment pour apprécier ce que les jeux signifient pour nous que dans des moments comme ceux-ci.”

Gagnants des Game Developers Choice Awards:

Jeu de l’année

Jeu d’oie sans titre (House House / Panic)

Meilleur audio

Contrôle (Remedy Entertainment / 505 Games)

Meilleur début

ZA / UM (Disco Elysium)

Meilleur design

Baba c’est toi (Hempuli)

Meilleur jeu mobile

Qu’est-ce que le golf? (Triband / The Label Limited)

Prix ​​de l’innovation

Baba c’est toi (Hempuli)

Meilleur récit

Disco Elysium (ZA / UM)

Meilleure technologie

Contrôle (Remedy Entertainment / 505 Games)

Meilleur art visuel

Contrôle (Remedy Entertainment / 505 Games)

Meilleur jeu VR / AR

Vader Immortal: A Star Wars VR Series (ILMxLAB & Oculus Studios / Disney)

Prix ​​du public

Sky: les enfants de la lumière (thatgamecompany)

Prix ​​Pioneer

Roberta Williams

Prix ​​Ambassadeur

Kate Edwards

