Untitled Goose Game s’est vendu à un million d’exemplaires

Trois mois après son lancement, le jeu indépendant Untitled Goose Game du développeur House House est devenu platine.

Le jalon a été révélé sur Twitter (ci-dessous) par Cabel Sasser, le co-fondateur de l’éditeur Panic Inc, qui a déclaré que le jeu avait vendu un million d’exemplaires vers la fin de 2019.

Cela a fait suite à la sortie de Untitled Goose Game sur PlayStation 4 et Xbox One le 17 décembre, à la suite de ses débuts sur PC et Nintendo Switch le 20 septembre.

“La réaction a été au-delà de tout ce que nous aurions pu imaginer. Le fan art, l’écriture, oui les mèmes, les panneaux de protestation, Chrissy Teigen, Muppets?! C’est une sensation unique”, a déclaré Sasser sur Twitter.

“Nous espérons que nous avons apporté de la joie dans votre vie, parce que vous en avez apporté beaucoup dans la nôtre.

“Et nous ne l’oublierons jamais.”

Le jeu a été lancé après être devenu une sensation sur les réseaux sociaux grâce à des gifs plutôt hilarants du jeu qui ont commencé à circuler.

L’année dernière, le programmeur Nico Disseldorp a déclaré que bien que le jeu soit devenu un succès et ait gagné beaucoup de traction grâce aux médias sociaux, le développeur House House n’y a pas beaucoup réfléchi lors de la création du jeu.

Cela semble impossible, mais la semaine dernière, trois mois après son lancement, Untitled Goose Game a dépassé le million d’exemplaires vendus.

Du fond du cœur: merci d’avoir joué à notre jeu vidéo.

– Cabel (@cabel) 30 décembre 2019