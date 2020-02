Urban Outfitters annule les réservations de la console Nintendo Switch Animal Crossing Edition

Le titre de Nintendo sera mis en vente le 20 mars prochain.

Après toute l’excitation et le compte à rebours de l’arrivée du nouveau titre Nintendo, Animal Crossing: New Horizons, arrivenouvelles nouvelles liées à la version spéciale de Nintendo Switchde la saga, qui intéresse tous les utilisateurs qui ont déjà réservé leur console.

Il y a quelques semaines, la nouvelle édition spéciale de la console de la version Animal Crossing a été annoncée pour atteindre les mains du publicAméricain et nipn le 13 mars prochain et pour l’européen le 20 du même mois. Cependant, les utilisateurs qui ontcommandé via Urban Outfitters aura reçu un e-mail dans lequel la commande est annulée,cependant, les raisons n’ont pas encore été précisées.

Animal Crossing: New Horizons, l’un des jeux les plus attendus de Nintendo pour ce 2020, montre de plus en plus de détails et de curiosités sur le titre à travers ses annonces officielles, comme dans le passé Direct, dans lequel nous avons découvert le nombre total de voisins qui ils peuvent habiter l’île ou avoir un mode multijoueur de jusqu’à 4 utilisateurs dans la même cartouche.

Le titre sera mis en vente le 20 mars prochain sur Nintendo Switch. Pendant que nous attendons de l’avoir entre nos mains, nous vous laissons les dix raisons pour lesquelles vous devez obtenir un billet aller simple pour Animal Crossing Island.

