Utiliser GTA Online pour revenir à un monde normal de cinémas et de magasins

La plupart des États-Unis étant coincés chez eux, je compte sur Grand Theft Auto Online pour quitter virtuellement mon domicile et faire des choses qui me manquent, comme voir un film.

Ici au Kansas, au cours des dernières semaines, la plupart d’entre nous restons à la maison si nous le pouvons isolément. C’est la chose intelligente et responsable à faire pour aider les travailleurs de la santé face à un afflux de patients malades et cela ralentira également la propagation du COVID-19. Cependant, ça craint toujours et je manque toujours de voir des films, de sortir pour manger quelque chose et de vivre juste à l’extérieur de ma maison. Donc, j’utilise GTA Online pour échapper à la réalité et au verrouillage de ma maison actuelle.

Cela peut sembler bizarre. GTA Online pour beaucoup est ce grand jeu où les gens volent sur des jetpacks tuant des gens et volant des casinos. Mais si vous trouvez un serveur silencieux ou démarrez une session privée avec seulement des amis, GTA Online peut être un excellent simulateur du monde réel.

Par exemple, il y a quelques jours, j’ai passé une heure dans GTA Online à descendre dans un magasin de vêtements et à acheter de nouveaux fils. Ensuite, je me suis dirigé vers le casino et j’ai joué et joué sur des chevaux. Il y a quelques mois à peine, rien de tout cela n’aurait été incroyable ou excitant, mais aujourd’hui, les choses sont différentes. Aujourd’hui, l’idée de sortir dans un grand endroit, rempli de gens et d’acheter de la nourriture ou des boissons semble sauvage, voire dangereuse.

Dans GTA Online, le monde n’a jamais beaucoup changé, ce qui signifie que la chronologie du jeu est un peu chancelante. Cependant, cela signifie également que le jeu est exempt de coronavirus et de toutes les choses terribles qui ont suivi dans le sillage de COVID-19. Tous les magasins de GTA Online sont ouverts et occupés. Le trafic est toujours nul. Les gens marchent toujours. Même les théâtres du jeu sont toujours ouverts et vous pouvez toujours regarder de courts films en jeu pour une somme modique. Vous devrez peut-être esquiver un trou du cul au hasard dans un réservoir, mais telle est la vie dans GTA Online.

GTA n’est pas une échappatoire totale à la réalité du monde. La dernière fois que j’ai ouvert une session, un homme parlait à quelqu’un d’autre de la façon dont il avait été libéré de son travail. Il manquait d’argent et n’était pas sûr de ce qui allait se passer. En arrière-plan, je dirige un enfant. Une autre fois, quelqu’un a couru près de moi, vêtu d’une combinaison de matières dangereuses et criant à propos du virus, tirant sur des personnes qui, selon lui, étaient infectées. Et une autre fois, j’ai entendu quelqu’un jouer, mais leur micro prenait parfois les nouvelles. Cela ressemblait à un rapport de . sur quoi d’autre, le virus et le nombre croissant de morts.

Il semble que nous, les joueurs, apportons les sombres nouvelles et la réalité de COVID-19 dans le monde de GTA Online. Mais au moins, les gens de la ville virtuelle de Los Santos n’ont pas à porter de masques ou à faire face à des êtres chers qui meurent seuls dans les hôpitaux.

Ils doivent toujours faire face aux gens qui les écrasent et les font exploser avec des voitures piégées, mais ils sont habitués à cela. C’est normal pour eux.

