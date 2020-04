Valorant a touché 1,7 million de téléspectateurs simultanés sur Twitch

Par Stephany Nunneley,

Mercredi 8 avril 2020 16:46 GMT

Le nouveau jeu de tir de Riot, Valornat, est plutôt populaire auprès des téléspectateurs Twitch.

Valorant a touché un nombre très élevé de téléspectateurs simultanés hier sur Twitch, avec environ 1,7 million de personnes se connectant pour voir les flux.

Le chiffre a été remarqué par Kotaku, qui note que le nombre de téléspectateurs simultanés correspond à celui des 1,7 million de Fortnite.

Selon l’analyste de l’industrie Daniel Ahmad, il s’agit du plus haut pic de téléspectateurs simultanés de tous les jeux sur Twitch, à l’exception de League of Legends qui, à un moment donné, avait 1,75 million de téléspectateurs.

Au moment de la publication, plus de 1,1 million de téléspectateurs regardaient actuellement les flux.

Le jeu de tir tactique basé sur le caractère 5v5 gratuit de Riots est entré en version bêta fermée cette semaine et devrait sortir sur PC cet été.

Si vous n’avez pas pu entrer dans la version bêta fermée, vous pouvez vous faire une idée des différents personnages et de leurs capacités en regardant cette vidéo. Vous pouvez également accéder à notre hub Valorant pour plus d’informations sur le jeu et ses personnages.

