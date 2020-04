Valorant apporte des changements anti-triche après le tollé des joueurs

Le nouveau tireur de Riot, Valorant, a énervé beaucoup de gens récemment avec ce qui était perçu comme une approche lourde de la protection contre la triche. Une nouvelle mise à jour du jeu en facilitera la gestion pour les joueurs.

Dans un article Reddit qui commence par “Bien que nous ne prévoyions pas normalement de documenter les modifications apportées à Vanguard”, indiquant à quel point cela a explosé au sein de la communauté du jeu, Riot a annoncé des modifications du système anti-triche Vanguard il y a deux semaines. l’entreprise se contentait de défendre telle quelle.

Le plus grand changement concerne la plus grande préoccupation du joueur, à savoir que Vanguard était toujours exécuté en arrière-plan sur votre système, que vous jouiez à Valorant ou non. Les joueurs pourront désormais désactiver Vanguard à tout moment, à condition que vous ne puissiez pas jouer au jeu sans lui, et que si vous le désinstallez, le programme (qui est désormais plus facile à faire grâce à une nouvelle icône de la barre d’état système) être réinstallé dès que vous lancez le jeu.

Il y a aussi une explication pour expliquer pourquoi, dans certains cas, Vanguard ne joue pas bien avec un logiciel déjà installé sur votre PC, tout en soulignant que «la plupart des joueurs ne rencontreront jamais un tel scénario».

Ces changements ont été mis en œuvre «à compter d’aujourd’hui».

