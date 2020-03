Valorant arrive-t-il sur PS4 et Xbox One? Le jeu de tir gratuit de Riot Games sera lancé cet été sur PC! – HITC

Riot Games

Les joueurs PS4 et Xbox One veulent savoir si Valorant, récemment annoncé par Riot Games, devrait être lancé sur consoles ainsi que sur PC.

Riot Games a annoncé que le projet A est Valorant. Cette expérience multijoueur de tir à la première personne sera gratuite lors de son lancement sur PC en été. Cependant, comme cela est courant avec la plupart des titres PC, de nombreux joueurs de PlayStation 4 et Xbox One veulent savoir s’il existe des plans pour sa sortie sur consoles.

Bien que tout juste annoncé, Valorant a déjà été comparé à Counter-Strike Global Offensive et Overwatch. Bien que ce soit à vous de décider si ces comparaisons sont dignes ou aussi paresseuses que la remarque “c’est comme Dark Souls”, le FPS de Riot Games semble prometteur et agréable grâce à son gameplay stratégique en mettant l’accent sur la créativité via des capacités hypernaturelles.

Il devrait sortir cet été sur PC, mais at-il lieu sur PS4 et / ou Xbox One par la suite?

Valorant sera-t-il sur PS4 et Xbox One?

Valorant n’a pas été annoncé pour PS4 ou Xbox One.

Au moment de l’écriture, Valorant ne vient pas sur PS4 ou Xbox One car il n’a été annoncé pour PC que cet été.

Malheureusement, il n’y a rien en ce moment non plus pour suggérer qu’il fera définitivement la transition vers les consoles par la suite.

Si le jeu de tir FPS gratuit de Riot devait atterrir sur des consoles à une date non spécifiée, ce serait probablement sur la PlayStation 5 et la Xbox Series X par opposition à leurs frères et sœurs de la génération actuelle.

Cependant, ce n’est rien de plus qu’une hypothèse, alors ne le traitez pas comme une déclaration officielle que Valorant arrive sur PS5 ou Xbox Series X.

Dans d’autres nouvelles, Valorant arrive-t-il sur PS4 et Xbox One? Le jeu de tir gratuit de Riot Games sera lancé cet été sur PC!