Valorant arrive-t-il sur PS4 et Xbox One? Riot Games se dit ouvert à d’autres plateformes! – HITC

Riot Games

Riot Games a répondu à la question constante de savoir si Valorant arrivera sur PS4 et Xbox One.

Valorant lance sa bêta fermée aujourd’hui avant le lancement complet du jeu sur PC cet été, mais les fidèles de PlayStation 4 et Xbox One sont laissés dans l’ignorance car ils ne pourront pas profiter du chaos multijoueur. Cependant, bien que les joueurs sur console ne puissent pas profiter de la version bêta ou du jeu l’été prochain, Riot Games a laissé entendre qu’il y avait de l’espoir pour les plates-formes Sony et Microsoft à l’avenir.

En réponse à une requête PS4 et Xbox One du streameur Twitch TimTheTatMan, le concepteur principal de Valorant, Trevor Romelski, a déclaré que Riot Games était ouvert à l’exploration d’autres plateformes.

“Notre objectif est actuellement sur PC”, a déclaré Romelski (via Dexerto). “Nous sommes ouverts à l’exploration de nouvelles opportunités pour d’autres plates-formes, mais pour l’instant, notre objectif actuel est la plate-forme PC.”

Cela ne garantit pas que Valorant finira par atterrir sur PS4 et Xbox One, mais au moins c’est une déclaration qui n’exclut pas officiellement le mouvement.

Bien qu’il puisse atterrir sur les consoles Sony et Microsoft de génération actuelle, s’il devenait disponible sur d’autres plates-formes, vous vous attendriez à ce que la PS5 et la Xbox Series X fassent partie des plans de Riot Games.

Cependant, tout cela est spéculatif, car le jeu gratuit n’est confirmé pour PC qu’à partir de maintenant.

Histoire originale:

Riot Games a annoncé que le projet A est Valorant. Cette expérience multijoueur de tir à la première personne sera gratuite lors de son lancement sur PC en été. Cependant, comme cela est courant avec la plupart des titres PC, de nombreux joueurs de PlayStation 4 et Xbox One veulent savoir s’il existe des plans pour sa sortie sur consoles.

Bien que tout juste annoncé, Valorant a déjà été comparé à Counter-Strike Global Offensive et Overwatch. Bien que ce soit à vous de décider si ces comparaisons sont dignes ou aussi paresseuses que la remarque “c’est comme Dark Souls”, le FPS de Riot Games semble prometteur et agréable grâce à son gameplay stratégique en mettant l’accent sur la créativité via des capacités hypernaturelles.

Il devrait sortir cet été sur PC, mais at-il lieu sur PS4 et / ou Xbox One par la suite?

Valorant sera-t-il sur PS4 et Xbox One?

Valorant n’a pas été annoncé pour PS4 ou Xbox One (mise à jour: Riot Games a déclaré qu’il était ouvert à d’autres plateformes).

Au moment de l’écriture, Valorant ne vient pas sur PS4 ou Xbox One car il n’a été annoncé pour PC que cet été.

Malheureusement, il n’y a rien en ce moment non plus pour suggérer qu’il fera définitivement la transition vers les consoles par la suite.

Si le jeu de tir FPS gratuit de Riot devait atterrir sur des consoles à une date non spécifiée, ce serait probablement sur la PlayStation 5 et la Xbox Series X par opposition à leurs frères et sœurs de la génération actuelle.

Cependant, ce n’est rien de plus qu’une hypothèse, alors ne le traitez pas comme une déclaration officielle que Valorant arrive sur PS5 ou Xbox Series X.

Dans d’autres nouvelles, Final Fantasy VII Remake sera-t-il sur Xbox One après la fin de l’exclusivité PS4 en 2021?