VALORANT: ce sont les conditions requises pour jouer au Riot Games FPS à 60 fps

VALORANT, le nouveau jeu de tir à la première personne de Riot Games, a déjà été officiellement révélé. Parmi les premiers détails officiels figurent les exigences que votre PC doit remplir pour pouvoir y jouer à 60 ips.

Selon les détails officiels, tous les joueurs qui souhaitent jouer à VALORANT à 60 ips doivent avoir un ordinateur avec un processeur équivalent ou similaire à l’Intel i3-4150. En termes de carte graphique, il faudra en avoir une de puissance similaire à celle de la GeForce GT 730.

Comme vous pouvez l’imaginer, VALORANT fonctionnera également à des fréquences d’images supérieures et inférieures par seconde. En fait, si vous voulez l’exécuter à 144 images par seconde ou plus, votre ordinateur doit avoir un processeur comme le Intel Core i5-4460 et un GPU comme le GTX 1050 Ti.

D’un autre côté, si votre ordinateur est si vieux qu’il ressemble à un grille-pain, vous devez savoir que vous pouvez l’exécuter à 30 ips avec un ordinateur doté d’un Intel-370M et d’un GPU intégré comme l’Intel HD 3000.

Il est important de noter que tous les joueurs qui souhaitent exécuter VALORANT doivent avoir Windows 7 ou supérieur; 4 Go de RAM et 1 Go de VRAM.

Voici la configuration requise pour exécuter VALORANT sur PC:

Configuration requise pour exécuter VALORANT à 30 ips

CPU – Intel i3-370M

GPU – Intel HD 3000

RAM – 4 Go

VRAM – 1 Go

Configuration requise pour exécuter VALORANT à 60 ips

CPU – Intel i3-4150

GPU – Geforce GT 730

RAM – 4 Go

VRAM – 1 Go

Configuration requise pour exécuter VALORANT à +144 ips

CPU – Intel Core i5-4460

GPU ―GTX 1050 Ti

RAM – 4 Go

VRAM – 1 Go

VALORANT sortira à un moment donné de l’été et arrivera sur PC. Vous pouvez en savoir plus sur ce FPS en cliquant ici.

