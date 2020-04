Valorant cherche des solutions à long terme contre le harcèlement dans le jeu après que la femelle dev révèle son expérience de première main

Riot Games s’est engagé à trouver des «solutions à long terme» contre le harcèlement sexuel dans le jeu.

Cela survient après que Riot Greenily, concepteur de League of Legends UX, ait publié un bref extrait de son livestream, exposant le harcèlement auquel elle était confrontée lors de la diffusion de Valorant sur Twitch.

«C’est comme ça LA PLUPART du temps sur les communications vocales en file d’attente en solo, peu importe le jeu auquel je joue», écrit Greenily, avec un court extrait de sa rencontre avec un autre joueur dans la file d’attente en solo de Valorant. “Je ne cède généralement pas à cela comme dans la vidéo; Je me tais pour ne pas inciter davantage. Inévitablement, vous arrivez à un point où vous devez les couper. »

Today’s🍵: C’est comme ça LA PLUPART du temps sur les communications vocales en file d’attente INDÉPENDANTE du jeu auquel je joue. Je ne cède généralement pas à cela comme dans la vidéo; Je me tais pour ne pas inciter davantage. Inévitablement, vous arrivez à un point où vous devez les couper. Plus de perspective: pic.twitter.com/7ruWcI78tL – Thé! 🍵 (@Evergreenily) 24 avril 2020

S’il vous plaît, ne soyez pas ce mec qui a crié “OH MON DIEU, C’EST UNE FILLE” au moment où j’ai parlé; qui m’a appelé son “bébé” / a agi comme si j’étais sa petite amie tout au long du match. J’ai dû soigner ce gars parce que j’essaie de gagner le match et que j’ai SUCÉ. – Thé! 🍵 (@Evergreenily) 24 avril 2020 Abonnez-vous à la newsletter VG247

Recevez tous les meilleurs morceaux de VG247 dans votre boîte de réception tous les vendredis! Activez JavaScript pour vous inscrire à notre newsletter

La productrice exécutive de Valorant, Anna «SuperCakes» Donlon, a répondu aux tweets de Greenily, promettant des changements au jeu qui en feront un environnement plus sûr pour les joueuses.

«Gross, c’est effrayant comme l’enfer. C’est pourquoi je ne peux pas jouer en solo. Je suis vraiment désolé. Nous recherchons absolument des solutions à long terme pour rendre le jeu VALORANT sûr – même en file d’attente en solo! “

Gross, c’est effrayant comme l’enfer. C’est pourquoi je ne peux pas jouer en solo. Je suis vraiment désolé. Nous recherchons absolument des solutions à long terme pour rendre le jeu VALORANT sûr – même en file d’attente solo! – Anna Donlon (@RiotSuperCakes) 24 avril 2020

Cela a conduit plus de développeurs féminins à dénoncer leurs propres expériences de harcèlement pendant le jeu. L’analyste des perspectives et de la stratégie de Valorant, Riot Aeneia, a décrit sa rencontre avec un joueur et comment le simple fait de les couper peut être un «sabotage stratégique» pour leur équipe.

Ce mec ne voulait tout simplement pas abandonner. Il n’arrêtait pas de me traiter de menteur, que je suis en fait un mec. Il m’a dit de “sauver [my] des idées pour la cuisine. “Environ au milieu du match, il a demandé si je suis célibataire. À la fin du match, il a demandé à plusieurs reprises s’il pouvait m’ajouter. Il m’a proposé. – Riot aeneia (@aeneiaa) 24 avril 2020

Je ne l’ai pas perdu. J’ai essayé plusieurs tactiques pour décourager le comportement de ce mec, mais aucune n’a fonctionné. Il a juste continué. (L’inhibition peut être un sabotage stratégique, alors j’essaye de l’éviter.) Mais vous savez, il y avait 3 autres personnes en communication avec nous. Aucun d’eux n’a rien dit à ce sujet. Pas un coup d’œil. – Riot aeneia (@aeneiaa) 24 avril 2020

Riot Games a révélé pour la première fois le jeu de tir multijoueur en mars. Dans Valorant, chaque personnage a accès à des capacités uniques, aux côtés d’armes traditionnelles que vous achetez dans la même veine que Counter-Strike. Depuis le lancement de sa version bêta début avril, il semble que de nombreux joueurs et streamers d’Overwatch ont quitté le titre Blizzard pour Valorant.