Valorant Invitational d’ESPN comprend des pros d’Overwatch, Fortnite, etc.

Le jeu compétitif a changé au cours des derniers mois, avec des événements en personne annulés, mais le nouveau Valorant de Riot Games vise à insuffler une nouvelle vie à la scène avec un événement de haut niveau. L’ESPN Esports Valorant Invitational commence demain 20 avril et comprend des joueurs professionnels de certains des plus grands jeux de la planète.

Diffusée exclusivement sur Twitch à partir de 12h30 PM / 15h30 HE le 20 avril, le Valorant Invitational comprend huit équipes avec des joueurs de Counter-Strike: GO, Fortnite, League of Legends, PlayerUnknown’s Battlegrounds, Rainbow Six Siege, Apex Légendes et Overwatch. Les développeurs de Valorant participeront également au tournoi.

Le tournoi durera jusqu’au 22 avril, et il devrait être intéressant de voir comment les joueurs professionnels des différents jeux s’adaptent. La plupart d’entre eux sont déjà des tireurs, à la seule exception de League of Legends, mais le style de jeu tactique pourrait donner un avantage aux équipes CS: GO et Rainbow Six Siege.

Valorant inclut une bascule “show blood” dans ses paramètres afin de rendre le jeu plus adapté aux diffusions. Riot Games exige que les diffuseurs désactivent le sang pendant la compétition.

Valorant est actuellement en phase de test bêta fermé, et vous pouvez entrer dans la version bêta à l’aide d’une clé en regardant les flux. Il sortira officiellement sur PC plus tard cet été, et sa date de lancement final n’est toujours pas annoncée.

