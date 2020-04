Valorant laisse tomber le feu et le soufre dans la dernière révélation de gameplay

Un nouveau teaser de gameplay a été révélé pour Valorant Agent Brimstone.

La toute dernière vidéo de Valorant, qui se déroule en seulement 33 secondes, nous donne notre premier aperçu du dur agent américain du contrôleur, Brimstone. En utilisant une combinaison de feu et, bien, de soufre, vous chercherez à prendre le contrôle de la carte avec la suite de talents et de capacités de Brimstone.

BRIMSTONE /// États-Unis

“Faites attention. Pourrait apprendre quelque chose. »# VALORANT pic.twitter.com/n0gy0OrIj3

– VALORANT (@PlayVALORANT) 16 avril 2020

Auparavant, Riot Games avait révélé des images de l’assassin brandissant un couteau, Jett. Cette fois, nous jetons un œil à l’agent américain, Brimstone. Nous avons inclus ses capacités et compétences ci-dessous tirées de notre aperçu complet des personnages et des capacités ici.

Soufre

L’objectif principal de Brimstone est la mort par le haut. Son objectif principal est de délivrer des attaques précises et agit comme une sorte de commandant en jeu. Bien que nous n’ayons pas de visuel officiel de cela, nous pouvons supposer que cela signifie qu’il est très dur à cuire.

Incendiaire – Lancez une grenade incendiaire qui déploie un champ de tir dommageable.

Stim Beacon – Ciblez un emplacement à proximité pour appeler un Stim Beacon, donnant à tous les joueurs à proximité Rapidfire.

Capacité de signature: Sky Smoke – Utilisez votre carte pour appeler des écrans de fumée à déploiement orbital qui obscurcissent la vision. Utilisez votre carte pour cibler un emplacement.

Ultimate: Orbital Strike – Utilisez votre carte pour cibler un emplacement, en lançant une attaque orbitale dévastatrice qui pulsera pour des dégâts importants sur plusieurs secondes.

Vous pouvez également visionner la prévisualisation vidéo complète d’ESTNN ci-dessous.

