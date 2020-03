VALORANT, le FPS des créateurs de LoL, aura une Beta; afin que vous puissiez y participer

VALORANT, le tireur compétitif des créateurs de League of Legends, arrivera dans le courant de 2020. Avant qu’il ne soit prêt à faire ses débuts, il y a quelques choses que Riot Games doit faire et l’une d’entre elles est de le mettre entre les mains des joueurs pour l’essayer. . C’est pourquoi VALORANT aura une version bêta fermée et vous pourrez donc vous inscrire pour la tester.

Selon Riot Games, la bêta de VALORANT débutera à 7h00 le mardi 7 avril. En d’autres termes, cela signifie que la période d’essai VALORANT commencera dans un peu plus d’une semaine.

Il est important de mentionner que, pour le moment, on ne sait pas combien de temps durera la VALORANT Beta. Cela dit, Riot Games note qu’il veut que ce soit une courte période et que son plan soit que le tireur fasse ses débuts au cours de l’été. Cela dit, si vous obtenez de précieux commentaires, il est possible que la version bêta dure plus longtemps que prévu.

Au cas où vous l’auriez manqué: vous aurez besoin d’un tel PC pour exécuter VALORANT à 60fps

Un autre point important est que votre progression dans la VALORANT Beta ne se poursuivra pas sur la version complète du jeu. Cela dit, si vous obtenez d’acheter des points VALORANT pendant la période d’essai, Riot Games vous les rendra dans la version complète du jeu avec un bonus de 20%. Autrement dit, si vous achetez 1000 points VALORANT, vous recevrez 1200 points VALORANT dans la version complète.

Comment s’inscrire à la VALORANT Closed Beta?

Si vous souhaitez participer à la VALORANT Beta, vous devez suivre les étapes suivantes:

Ouverture d’un compte Riot

Associez votre compte Riot à un compte Twitch

Voir un flux en vedette de la version bêta de VALORANT

Il est important de noter que, pour le moment, la VALORANT Closed Beta n’est disponible qu’en Europe, au Canada, aux États-Unis, en Russie et en Turquie. Cela dit, Riot Games n’exclut pas sa disponibilité dans d’autres régions plus tard

Et vous, aimeriez-vous participer à cette période d’essai? Dites-le nous dans les commentaires.

VALORANT arrivera sur PC au cours de l’été 2020. Vous pouvez en savoir plus sur ce FPS en cliquant ici.

.