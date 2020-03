Valorant, le Riot Games FPS, a déjà une fenêtre de lancement

Riot Games est enfin prêt à faire son premier pas sur la propriété de League of Legends. Le nouveau jeu de cette société loin de la propriété MOBA s’appelle Valorant, et est un FPS gratuit pour PC, qui peut être décrit comme une combinaison entre Overwatch et Counter Strike: Global Offensive. Après quelques fuites, la société a révélé quand ce titre tant attendu sera disponible pour les fans.

Valorant sera disponible à un moment donné à l’été 2020, et pour le moment il n’y a pas de date de sortie exacte. Étant un jeu gratuit, la principale forme de financement sera par le biais de microtransactions pour les éléments cosmétiques, ainsi que d’une passe de combat, quelque chose de commun dans les jeux de ce modèle, tels que Fortnite.

Accompagné de cette annonce, Riot Games a publié un gameplay où nous pouvons en savoir un peu plus sur le gameplay et le style visuel. Pour le moment, il n’y a aucune information sur le lancement possible de Valorant sur d’autres plateformes. De même, nous vous rappelons que la société développe de nouveaux jeux avec plusieurs développeurs, et même un anime de League of Legends.

