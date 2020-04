VALORANT présente Cypher, le maître de l’espionnage et des pièges

Riot Games a déjà permis aux joueurs de jeter un œil à leur nouveau titre VALORANT. Le jeu est disponible pour sélectionner les utilisateurs qui ont pu participer à la bêta fermée. Bien que les personnages soient déjà un peu mieux connus, le développeur continue de les présenter avec leurs compétences sous la forme de bandes-annonces et la plus récente révèle le Cypher furtif.

Cet agent est originaire du Maroc et est l’un des premiers confirmés pour le titre. Cypher se caractérise par l’utilisation de compétences furtives pour attaquer et découvrir ses ennemis. L’un des plus importants est Trapwire, qui est une sorte de fil transparent (longue distance) qui est placé comme un piège entre 2 murs pour que quiconque le traverse révèle sa position sur la carte. Il peut même assommer s’il n’est pas détruit.

Au cas où vous l’auriez manqué: La VALORANT Beta a connu un grand succès et a déjà battu des records.

La Cyber ​​Cage est une autre capacité spéciale de Cypher, qui consiste à placer un piège à fumée qui, lorsqu’il est déclenché à distance, ralentit toute personne prise dans la zone. Spycam vous aidera également au combat de manière stratégique, car, comme son nom l’indique, il vous permet de placer une caméra qui peut être utilisée en perspective à la première personne pour révéler la position des ennemis et il est même possible de les marquer avec une fléchette qui les révélera par intermittence. sur la carte.

Enfin, la capacité ultime de ce personnage est le vol de neurones avec lequel, en jetant son chapeau sur un ennemi nouvellement vaincu, l’emplacement des autres membres de l’équipe rivale peut être révélé.

Vous pouvez voir certaines des compétences de Cypher que nous vous disons dans la vidéo de présentation.

CYPHER /// Maroc

“Je sais exactement où vous êtes.” # VALORANT pic.twitter.com/yvSJ9hI4Yn

– VALORANT (@PlayVALORANT) 9 avril 2020

Que pensez-vous des capacités de Cypher? Conviennent-ils à votre style de jeu? Avez-vous déjà eu l’occasion de jouer avec lui? Dites-le nous dans les commentaires.

Parce que la bêta a été très limitée et a attiré l’attention des utilisateurs, beaucoup ont eu recours à l’achat d’accès pour en faire partie, ce qui peut provoquer un banneo. Bien que l’on ne sache pas encore quand ce nouveau projet Riot Games fera ses débuts, il est prévu qu’il le fasse avec tous ces personnages et que des microtransactions suivront plus tard.

VALORANT est disponible sur PC en phase bêta fermée. Vous pouvez trouver plus d’actualités qui lui sont liées en consultant son dossier.

