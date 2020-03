Valve a essayé de créer un jeu Portal complet en VR, mais cela n’a pas fonctionné

Aujourd’hui, on sait que pour s’aventurer pleinement dans la réalité virtuelle, Valve a finalement sélectionné Half-Life dans son catalogue de franchise. Cependant, ce n’était pas le premier choix depuis le début, il pensait plutôt que Portal était son fer de lance. Malheureusement pour les fans de cette série, l’idée n’a finalement pas fonctionné.

Dans une interview avec VG247, le programmeur et concepteur Robin Walker a parlé du processus que la sélection de Valve de l’IP avec lequel ils s’aventureraient dans le monde de la réalité virtuelle et a révélé qu’ils avaient passé beaucoup de temps à explorer cette technologie.

Selon le développeur, ils ont acquis beaucoup d’expérience en testant la réalité virtuelle avec The Lab, ils ont donc pu décider de ce qui pourrait ou non fonctionner avec cette technologie. Malheureusement, dans le groupe d’idées qui ne seraient pas compatibles se trouvait Portal.

La résolution de casse-tête de portail était difficile à mettre en œuvre

Cela a été considéré par les développeurs car l’IP était très concentré sur la résolution d’énigmes qui influencent considérablement la vitesse et l’inertie des personnages à travers les portails, en particulier dans les derniers niveaux. Cela, selon les créateurs de Valve, était très difficile à saisir dans la réalité virtuelle, après avoir fait plusieurs répétitions, donc à la fin ils ont abandonné l’idée.

“Beaucoup d’entre eux [los portales] ils sont construits autour de ce concept. Nous avons senti que c’était beaucoup plus difficile… Nous avons fait quelques expériences et pensé à une idée: «Et si vous contrôliez quelque chose de manière indépendante via les portails» ou quelque chose comme ça, mais le jeu s’éloignait trop que nous pensions que nous les perdions » Dit Walker.

Half-Life a réussi à mieux s’adapter à la réalité virtuelle

Par la suite, ils ont utilisé une autre franchise bien connue: Half-Life, et les choses se sont mieux adaptées. Les développeurs ont cru avoir trouvé le titre idéal après avoir vu que l’ADN de Half-Life, le mélange de résolution de casse-tête, de combat et d’exploration (et pas seulement des puzzles explicites), s’intègre bien dans la réalité virtuelle et même amélioré.

«Les gens exploraient beaucoup plus et interagissaient avec beaucoup plus de fidélité que par le passé. Les gens étaient plus prudents dans leurs déplacements à travers le monde et accordaient plus d’attention à tout. Au final, tout était vraiment évident “, a déclaré Walker.

Auriez-vous aimé un jeu Portal ou préféreriez-vous que Half-Life: Alyx devienne réalité? Ne perdez-vous pas l’espoir que Valve adaptera un jour Portal à la réalité virtuelle? Dites-le nous dans les commentaires.

Aujourd’hui a été une journée formidable pour les amateurs de réalité virtuelle, comme aujourd’hui non seulement Half-Life: Alyx a fait ses débuts, mais un nouvel appareil avec cette technologie a également été révélé, et il sera en charge de HP, en collaboration avec Valve et Microsoft. Vous pouvez trouver plus de nouvelles liées à la réalité virtuelle en consultant cette page.

