Valve a quelques raisons pour lesquelles Half-Life 2: Episode 3 ne s’est jamais produit

Valve a expliqué pourquoi nous n’avons jamais eu Half-Life 2: Episode 3.

Demi-vie: Alyx n’est pas seulement la première nouvelle entrée de la série dormante depuis plus d’une décennie, il représente également le retour de Valve pour faire les jeux qui l’ont mis sur la carte il y a toutes ces années.

Mais la question de savoir pourquoi le développeur n’a jamais suivi Half-Life 2: Episode 2 et a terminé cette histoire n’a jamais été résolue de manière adéquate, jusqu’à aujourd’hui. Valve, selon le concepteur de niveaux Dario Casali, considère les jeux Half-Life comme un moyen de faire avancer la technologie ou de résoudre des problèmes complexes.

Alors que Valve était satisfait du modèle épisodique au début, l’ambition du développeur s’est rapidement développée. Cela a conduit à un cycle de développement de deux ans pour l’épisode 2, par opposition à environ un an de développement de l’épisode 1.

“Nous nous sommes retrouvés à avancer vers:” Eh bien, continuons à mettre de plus en plus, et plus, et plus de choses dans ce jeu parce que nous voulons le rendre aussi bon que possible “”, a-t-il déclaré à IGN. “Et puis nous avons réalisé que ces épisodes se transformaient davantage en suites.”

Cela a conduit Valve à repenser son approche du développement de jeux, et le studio a donc commencé à chercher «ce qui va avoir ce prochain grand impact». Cette recherche a en fait abouti à des prototypes Half-Life que le public n’a jamais vus. Tous ces projets annulés n’étaient pas amusants à jouer.

“Notre juge et jury est toujours le test de jeu”, a expliqué Casali. «Cela ne vient jamais de nous. Cela vient toujours de quelqu’un d’extérieur. Et ils nous disent toujours comment nous faisons. Et peu importe ce que nous faisons, nous sommes validés par ce processus de test de jeu, et nous nous y tenons religieusement. “

Au cours de cette phase, Valve travaillait également sur Source 2.0, car il n’était pas satisfait des limitations d’origine. Ayant eu une terrible expérience en développant un moteur (Source 1.0) et un jeu en même temps (Half-Life), Valve a décidé de se concentrer sur la création du moteur. Une fois le travail sur Source 2.0 terminé, Valve est revenu à Half-Life.

Le résultat de ce travail est Half-Life: Alyx, qui a résolu le dilemme du studio en ce qui concerne le développement des jeux Half-Life. La réalité virtuelle n’était pas plus intelligente, et il en était ainsi.

Lisez notre revue Half-Life: Alyx sur le lien, et revenez après avoir terminé le jeu pour lire notre interprétation de la fin.