Valve annonce une version bêta pour Artifact 2.0, et cette fois vous ne pourrez pas acheter de cartes en argent réel

Certains détails sur le gameplay ont également été révélés, ce qui en fait un jeu plus accessible.

Par Mario Gmez / 31 mars 2020, 21:30 commentaires

Il y a exactement un an,Soupapea annoncé que son jeu de cartes Artifact, qui est mort dès qu’il a frappé Steam, annulerait ses mises à jour et ses plans de soutien après le lancement pour revenir au brouillon: la mécanique sera repensée et les commentaires des fans seront pris en compte pourrenaîtrede ses cendres. Gabe Newell lui-même prévoyait que cet hypothétique artefact 2 serait ambitieux, et finalement des indices plus tangibles sont apparus: lebêta de “Artifact 2.0”c’est une réalité, et il semble que ce n’est pas loin.

Dans une déclaration directe et concise, les développeurs du jeu expliquent qu’ils “testent actuellement avec des choses ennuyeuses”, et qu’une fois qu’ils seront prêts, ils ouvriront les portes d’un client Artefact distinct qui peut être saisi par les joueurs qui ont déjà acheté le jeu précédemment. Si vous songez à l’acheter maintenant pour participer, après lecture de la publication, pas de chance: vous n’aurez pas la priorité pour participer.

Les acheteurs d’artefacts d’origine seront les premiers entrants en version bêtaSemblable à ce qui s’est passé avec DOTA 2, Valve continuera d’étendre la capacité de la bêta einvitantà d’autres joueurs, jusqu’à ce que finalement nous parlions d’unbêta ouverte. Bien sûr, la dernière phase du plan consiste à sortir de la phase bêta plus rapidement que le populaire MOBA. Certains détails ont également été révélés sur ce que vous pouvez attendre du nouvel artefact à la fois mécaniquement et financièrement.

L’un des changements les plus intéressants est queles cartes et jeux ne seront pas vendus, en réponse à l’une des critiques les plus persistantes de la version originale. Les cartes seront obtenues en jouant, bien que Valve ait déjà en tête “certaines choses” à vendre qui n’ont pas été révélées pour le moment. Quoi qu’il en soit, ils préviennent également que la plupart des cartes ont changé d’une certaine manière et, par conséquent, ne vous attendez pas à trouver celles que vous auriez débloquées dans cette nouvelle version.

Concernant lejouabilité, Valve prévoit que ce sera un jeu plus accessible et plus facile à gérer. Nous contrôlerons désormais chaque tiers du conseil d’administration en même temps, bien que tous conserveront leur identité comme avant. Un nouveau mode de test semble également aider les joueurs à concevoir, construire et tester des decks, ce qui permet de voir plus facilement comment les mécanismes de cartes fonctionnent et s’appliquent. Il est prévu que plus d’informations à ce sujet soient révélées dans les prochaines semaines.

