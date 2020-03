Valve est passé à l’esport car il voulait un défi

Le développeur de jeux préféré des fans, Valve, a déclaré qu’il était entré dans l’espace e-sport car il voulait choisir et résoudre des “problèmes intéressants”.

C’est selon le 334e numéro du magazine Edge – tel que rapporté par The Loadout – dans lequel le PDG et fondateur de Valve, Gabe Newell, a déclaré que la société s’était éloignée des expériences de jeu unique car elle aurait plus de contrôle en allant ailleurs. L’exécutif a également déclaré qu’il était heureux d’être de retour dans cet espace.

Nous pensons que l’esport est génial, nous l’adorons, il se développe très rapidement – et ces choses prennent beaucoup de temps », a déclaré Newell.

«Les gens nous ont vus en quelque sorte nous éloigner des expériences immersives en solo pendant un certain temps, et en grande partie, nous avons vu des expériences plus maniables ailleurs. Je veux dire, une entreprise de jeu typique continuerait de lancer séquentiel après séquelle – mais la raison pour laquelle les gens apprécient Valve est que nous sommes censés être ceux qui choisissent des problèmes intéressants et les résolvent. C’est super excitant d’être de retour dans cet espace. “

Après le lancement de Portal 2 en 2011, Valve semble s’être éloigné des expériences narratives avec le déploiement de MOBA Dota 2 en 2013. La firme a recommencé à faire plus d’expériences en solo, comme le titre VR récemment publié Half- La vie: Alyx.

Valve travaille également sur une nouvelle version de son jeu de cartes à collectionner Artifact, qui a été lancé en novembre 2018.