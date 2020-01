Valve est une demi-vie «confiante»: Alyx ne sera pas retardé

Image: Half-Life: AlyxSteamedSteamedSteamed est dédié à toutes les choses dans et autour du service de jeu PC de Valve.

De façon improbable, un nouveau jeu Half-Life sortira dans quelques mois. Pour célébrer, Valve a organisé une AMA sur Reddit aujourd’hui, affirmant audacieusement, entre autres, que le jeu ne sera pas retardé et confirmant une vérité que nous connaissions déjà dans nos cœurs: tous les jeux Half-Life doivent avoir au moins un train.

Étant donné que Half-Life 2 a été retardé et que Half-Life 2: Episode 3 a subi tellement de retards qu’il a finalement cessé d’exister, c’est une révélation d’entendre que Half-Life: Alyx sera, sauf catastrophe ou invasion extraterrestre trans-dimensionnelle , sortez en mars.

«À l’exception de quelques ajustements à la scène finale absolue, le jeu est terminé», a écrit l’équipe de développement Half-Life: Alyx sur Reddit. «Beaucoup d’entre nous à Valve, ainsi que les testeurs, ont joué à travers le jeu plusieurs fois. À l’heure actuelle, nous polissons et corrigeons principalement les bogues, ce que nous espérons être à ce stade du cycle de développement. Nous sommes convaincus que nous atteindrons notre version prévue. (Nous avons laissé le Valve Time se produire avant d’annoncer le jeu.) »

Half-Life: Alyx est le premier jeu Half-Life à être créé avec la réalité virtuelle à l’esprit – la dernière fois qu’un jeu Half-Life est sorti, les gens associaient toujours le jeu vidéo VR principalement au Virtual Boy – ce qui signifie qu’il sera plein de de nouveaux tours sur des lieux familiers et des ennemis. Valve a utilisé des ennemis «barnacles», qui avaient auparavant soulevé les joueurs du sol dans le but de les dévorer, par exemple, en disant que «nous avons expérimenté le déplacement du joueur, mais le déplacement du joueur sans leur entrée en VR n’a pas très bien fonctionné . “Cela pourrait être décevant pour certains fans, mais Valve a poursuivi en disant que” les opportunités offertes par la VR vous donnent également de nouvelles méthodes à utiliser contre eux. “Il en va de même pour les types d’ennemis plus simples comme les soldats combinés.

Les mouvements et l’utilisation des armes seront également différents, étant donné que les joueurs occuperont physiquement les espaces de jeu. En conséquence, Valve a accordé une attention particulière à l’accessibilité, affirmant qu’il y aura des modes assis et gaucher, ainsi qu’un support pour le jeu à un bras. Même en jouant régulièrement, les armes ne nécessitent qu’une seule main.

“Nos armes ne nécessitent toutes qu’une seule main, mais elles peuvent éventuellement être saisies et stabilisées par votre main”, a déclaré Valve. «Nous voulions vraiment nous concentrer sur le jeu simultané à deux mains tout au long du match, nous avions donc besoin que le joueur puisse toujours avoir facilement la main libre. Nous gardons cette main assez occupée avec des gants de gravité, des mouvements, des interactions avec le monde, une lampe de poche, etc. »

Mais alors que vous et les mains d’Alyx – fusionnés en un ragoût singulier de chiffres grâce à la magie de la réalité virtuelle – serez de la plus haute importance, vous n’aurez pas d’armes. Du moins, dans le jeu.

“Nous ne rendons pas les armes en raison de nos expériences avec les tests de jeu”, a déclaré Valve. “En bref, nous avons constaté que les joueurs eux-mêmes ne les remarquent pas (les spectateurs le font, évidemment), et ils n’aiment pas qu’ils obscurcissent leur vue.” Mais les bras d’Alyx sont toujours là, un peu: “Nous simulons en fait des bras invisibles, qui se connectent de vos mains à votre [head-mounted display], et nous les utilisons pour détecter des choses impossibles, comme fermer complètement un tiroir sur votre poignet. »

Alyx, contrairement à de nombreux protagonistes du jeu solo Valve, prendra également la parole. “Faire parler le personnage du point de vue est surtout libérateur”, a déclaré l’écrivain Erik Wolpaw. “Cela facilite certainement l’écriture de scènes lorsque vous n’avez pas à écrire sur le fait que le personnage principal est muet. Il est également plus facile de faire sentir au joueur qu’il est réellement un participant actif de la scène. Dans Portal, nous l’avons un peu contourné en reconnaissant que le personnage principal était muet. Je pense que c’est beaucoup plus délicat quand vous devez maintenir une fiction fragile dont le personnage du joueur peut parler, mais ce n’est tout simplement pas pour une raison quelconque. “

Avant Half-Life: l’annonce d’Alyx l’année dernière, cela faisait des éternités depuis que nous avions entendu Valve parler longuement de la série tant appréciée. Cependant, cela n’était pas dû à une sorte de bâillon à l’échelle de l’entreprise. Selon Valve, il n’y avait tout simplement rien à dire.

“Half-Life n’est pas comme Fight Club – il n’y a jamais eu de première règle de” nous ne devons jamais en parler! “Au cours de la dernière décennie”, ont écrit les développeurs de Valve. “La vraie réponse est super simple: nous n’avons pas parlé de Half-Life depuis longtemps parce que nous ne travaillions pas activement sur un jeu Half-Life.”

Mais même une fois que le travail sur Alyx a commencé sérieusement, l’équipe n’a pas voulu compter ses poulets avant d’éclore. Pendant des années, le secret a été primordial. “J’ai un fils adolescent”, a écrit un développeur de Valve, “et pendant 4 ans, j’ai refusé de lui dire sur quel jeu je travaillais, car je savais qu’il ne pourrait pas le garder pour lui.”

Alors que Valve a dit que Half-Life n’est pas comme Fight Club, il a une règle: les trains.

“Il est en fait illégal d’expédier un jeu Half-Life si vous ne passez pas au moins un peu de temps à monter dans un train”, a écrit Valve en réponse à la question d’un fan sur la présence de trains, écoutant les ouvertures emblématiques des jeux précédents. .

Enfin, mais le plus important, vous pourrez mettre un seau sur un headcrab, et le headcrab bougera absolument le seau.

“Vous pouvez mettre un seau sur un headcrab, et il bougera le seau en rampant”, a déclaré Valve. “Les testeurs de jeux continuent de le signaler comme un bug.”

