Valve estime que Half-Life: Alyx sera modifié pour ne pas avoir besoin de VR

Valve est sûr que Half-Life Alyx sera modifié pour être joué avec une souris et un clavier.

S’adressant à Polygon, Robin Walker de Valve – connu pour son travail sur Team Fortress Classic et Counter-Strike – a affirmé qu’il était certain que cela allait se produire. Alors que Walker n’est pas préoccupé par le mod potentiel, les autres membres de l’équipe sont moins acceptants.

“Je sais que ça va arriver”, a-t-il dit.

Il a poursuivi: “Il y a un ensemble de personnes dans l’équipe qui sont préoccupées par cela. Personnellement, je ne suis pas du tout préoccupé par cela. Oui, ça va arriver. Je suis d’accord avec ça, pour le bien de la d’autres membres de l’équipe, je ne veux pas dire que je vous encourage à le faire, mais ça va arriver.

“Je pense que les gens auront alors, je l’espère, une compréhension encore plus grande de la raison pour laquelle nous avons décidé de construire le produit en réalité virtuelle qu’aujourd’hui.”

Cependant, Walker est convaincu que les gens comprendront pourquoi le jeu a été développé pour la réalité virtuelle. Cependant, elle joue une version modifiée et l’apprécie autant qu’il aimerait en savoir.

“Cela montrera clairement aux gens pourquoi nous avons fait cela en VR”, a déclaré Walker.

“Ce sera une façon très nette de voir tout ce que nous avons obtenu pour passer à la réalité virtuelle. Si les gens jouent [a modded version on a standard display] et dire que c’est tout aussi bon, ça m’apprendra beaucoup. Je me rendrai compte que je me trompe, et nous n’avons pas obtenu autant que nous le pensions, et j’aime savoir chaque fois que je me trompe. “

Half-Life: Alyx a été annoncé pour la première fois en novembre dernier, il a rapidement été confirmé qu’il s’agissait d’un titre exclusif en VR. Cependant, Valve n’a pas l’intention de créer plus de jeux de réalité virtuelle.