Valve et Facebook vétérinaire Booth rejoint le conseil d’administration de Resolution Games

Facebook et vétéran de Valve, Mike Booth, ont rejoint le conseil d’administration de VR Games Resolution Games.

Dans une annonce faite aujourd’hui, le développeur a révélé que Booth travaillait à titre pratique en plus d’aider la gestion de Resolution.

La carrière de Booth dans l’industrie a commencé en 1998, mais a vraiment commencé quand il a fondé Turtle Rock Studios, pour continuer Left 4 Dead et Counter-Strike: Condition Zero. Cette tenue a été achetée par Valve en 2007, avec les jeux susmentionnés. Il est resté avec la firme Steam jusqu’au début de 2012 avant de faire une pause, pour finalement atterrir chez Blizzard en tant que directeur de jeu.

En 2015, il a été embauché par Facebook pour aider avec les activités VR de l’entreprise. Il était chef de produit pour la division Social VR du réseau social, en plus d’un directeur créatif.

«Ce qui m’a attiré vers Resolution Games, c’est la passion et le dévouement de l’équipe à créer un gameplay innovant et immersif dans ce qui s’avère être une technologie incroyablement puissante, mais encore quelque peu difficile», a déclaré Booth.

“J’ai vu Tommy [Palm, CEO of Resolution Games] et son équipe créent un contenu diversifié et de haute qualité qui repousse les limites de ce qui est possible tout en faisant entrer de nouvelles personnes dans le jeu, ce qui est très difficile à faire. J’ai hâte de travailler avec ce groupe talentueux et de naviguer ensemble dans ce domaine, allant même au-delà des genres habituels du studio pour vraiment repousser les limites de ce qui peut être fait dans les jeux. “

Palm a ajouté: «Je joue à des jeux créés par Mike depuis des décennies et nous sommes ravis d’ajouter cette légende non seulement à notre tableau, mais également en tant que conseiller créatif pratique de nos équipes alors que nous commercialisons nos jeux. . Chez Resolution Games, nous savons que pour créer les meilleurs jeux, vous avez besoin des meilleurs esprits et des plus créatifs. Le fait que Mike se joigne à notre équipe et partage notre vision alors que nous nous aventurons dans un espace de jeux plus hardcore nous assurera de créer les meilleures expériences possibles. »