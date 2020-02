Valve interdit plus de 40 000 comptes Dota 2

Image: Valve

Le compte officiel Dota 2 sur Twitter a annoncé aujourd’hui que les développeurs avaient interdit plus de 40 000 joueurs pour “abus de matchmaking”, mais on ne sait toujours pas exactement ce que cela signifie. Kotaku a contacté Valve pour plus de contexte sur ce qui a conduit à cette vague massive de bannières et n’a pas encore de réponse.

Dota 2, comme de nombreux jeux en ligne, est ouvert aux exploitations potentielles de ses systèmes de matchmaking classés. Il s’agit notamment d’activités douteuses sur le plan éthique avec des noms fantaisistes tels que “smurfing” et “boosting”, qui restent tous deux des sujets d’actualité au sein de la communauté Dota 2 en raison de la manière dont ils peuvent mettre en balance le reste des matchs en ligne. Les comptes Schtroumpf sont de nouveaux comptes ouverts par des joueurs actifs qui peuvent ensuite être jumelés avec des joueurs inexpérimentés et, ostensiblement, marquer des victoires faciles. Le boost se réfère à la pratique par laquelle un compte est élevé à un rang supérieur par un tiers, comme si un joueur engage quelqu’un d’autre pour jouer pour lui. Étant donné que les matchs classés Dota 2 ne sont accessibles qu’après avoir passé 100 heures à jouer en ligne, on peut voir pourquoi quelqu’un pourrait vouloir sortir facilement en achetant simplement un compte smurfed ou en payant un tiers pour les booster.

Ce n’est pas la première fois que Valve sévit contre ces tactiques dans Dota 2. En janvier 2019, le développeur a interdit 17000 comptes soupçonnés d’avoir abusé du matchmaking de cette manière, et en septembre, il a accordé des interdictions de 19 ans pour plusieurs infractions différentes, dont le schtroumpf et le boost. Un blog de développeurs publié le même mois a déclaré que l’équipe de développement de Dota consacrait plus de temps à la détection et au recalibrage des comptes qui abusaient du système de matchmaking de cette manière.

En plus des interdictions d’aujourd’hui, Valve a également publié une mise à jour qui, selon elle, devrait rendre le système de détection de schtroumpfs plus sensible et garantir qu’il «cible de manière plus proactive» les comptes potentiels de schtroumpfs.

