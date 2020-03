Valve lance la version bêta de son artefact remanié

Valve a annoncé qu’il organisera un test bêta pour la version retravaillée de son jeu de cartes à collectionner Artifact Dota.

Dans un article sur Steam, la société ne donne pas de date à laquelle cela sera déployé, mais dit qu’il diffusera des invitations aux joueurs dans un proche avenir, à commencer par les gens qui ont joué à la version originale d’Artefact. Valve dit que la sélection pour participer à cette bêta sera aléatoire.

Après un certain temps, cela deviendra une version bêta ouverte avec une version appropriée dans la foulée.

“Nous nous sommes concentrés sur les changements de gameplay en premier”, a écrit Valve.

“Le plus grand changement consiste à effectuer un zoom arrière pour permettre aux joueurs d’accéder aux trois couloirs à la fois. La majorité des effets fonctionnent toujours sur les couloirs individuels, de sorte qu’ils conservent toujours leur identité, mais il est moins probable qu’un joueur soit exclu de la même manière qu’il habitué.

“Nous nous sommes également efforcés de rendre le jeu plus facile à récupérer. Nous ne vendons pas de cartes, donc vous ne rencontrerez pas un adversaire avec un jeu empilé. Nous avons également ajouté un nouveau mode de draft, Hero Draft, qui donne vous avez le goût de construire des ponts sans toute la pression. “

Cela fait suite au lancement initial d’Artifact en novembre 2018. Bien qu’il ait connu un pic de près de 55 000 joueurs simultanés à la sortie, cela a rapidement chuté et le jeu a connu une baisse massive de popularité.

La nouvelle d’une version bêta fait suite à un article disant qu’Artefact était désormais “en construction” la semaine dernière.

Artifact est le premier d’une nouvelle vague de développement de jeux chez le géant des PC basé à Washington, avec le titre exclusif VR Half-Life: Alyx qui suit la semaine dernière. Un titre sur lequel Valve ne travaille pas vraiment est In the Valley of Gods de Campo Santo, qui était développé par le fabricant Firewatch avant son acquisition par la firme Steam.