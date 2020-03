Valve lance une nouvelle expérience Steam Labs connue sous le nom de News Hub

Valve a publié un News Hub pour Steam en tant qu’expérience Steam Labs.

La nouvelle fonctionnalité – trouvée ici – tient les utilisateurs à jour avec les dernières nouvelles concernant les flux en direct, les événements et les mises à jour de contenu.

“Que vous soyez au travail, dans le bus ou à la maison, vous pouvez désormais parcourir un hub personnalisé pour trouver facilement les mises à jour, les annonces et les événements des jeux auxquels vous jouez et des jeux qui vous intéressent”, a déclaré Valve.

De plus, les utilisateurs de Steam peuvent l’adapter à leurs préférences personnelles. Il existe différentes options que vous pouvez cocher – recommandées, suivantes, liste de souhaits et plus encore. S’il y a certaines informations qui n’intéressent pas les consommateurs, ils peuvent refuser de recevoir ces histoires.

Le News Hub examinera votre bibliothèque de jeux pour déterminer quelles histoires il partage, y compris les ventes et les nouveaux jeux liés aux titres déjà joués.

La nouvelle fonctionnalité a été conçue pour une utilisation sur PC et appareils mobiles.

Le mois dernier, une expérience Steam Labs pour faciliter le filtrage des recherches a été publiée. Une nouvelle fonctionnalité expérimentale – Play Next – a été lancée en février. Valve a lancé Steam Labs en juillet 2019. Il est conçu pour permettre à ses utilisateurs de voir quelles fonctionnalités innovantes la société prévoit pour sa vitrine.

Depuis sa mise à jour, la bibliothèque de Steam a vu une augmentation de 300% des avis des utilisateurs.