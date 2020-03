Valve, Microsoft et HP travaillent ensemble sur un casque VR

Un nouveau casque “nouvelle génération” est en préparation, et bien que rien de concret n’ait été annoncé sur ce qu’il sera capable de faire, il vient de quelques frappeurs lourds. Le casque – littéralement juste appelé “Casque HP VR Next Gen” sur sa propre page Steam – est en cours d’élaboration par Valve, Microsoft et HP.

La page de l’appareil sur le site Web de HP donne plus d’informations avec sa description. “Développé en collaboration avec Valve et Microsoft, le casque HP VR de nouvelle génération offre une expérience plus immersive, confortable et compatible que la génération précédente”, indique-t-il. “C’est la nouvelle norme en VR.”

Voici un petit aperçu du casque, qui affichera bien en évidence le logo “HP”.

Les acheteurs potentiels peuvent s’inscrire pour être avertis lorsqu’il y aura plus de nouvelles sur le site de HP.

Valve est évidemment investi dans la VR, après avoir sorti Half-Life: Alyx et le donner gratuitement aux propriétaires de l’indice Valve (bien qu’il fonctionne sur une variété d’appareils). Le jeu a reçu un 9/10 dans la revue GameSpot.