Valve modifie sa façon de sélectionner la ville hôte de The International

Valve a adopté une forme olympique de sélection des pays pour accueillir le tournoi international d’esports.

Comme l’a rapporté Polygon, les villes hôtes potentielles de l’International 2021 ont jusqu’au 31 mars pour soumettre leurs propositions.

“Organisée pour la première fois à Cologne, en Allemagne, en août 2011, l’International est devenue l’un des plus grands événements sportifs au monde et a établi de nombreux records pour le plus grand prize pool de tous les esports avec son sac à main communautaire – 34,3 millions de dollars au total en 2019, “dit Valve.

“L’audience mondiale, le tirage international et la fréquentation rivalisent avec ceux de la NFL Superbowl, du championnat de golf ouvert des États-Unis et du concours Eurovision de la chanson.”

Dans sa demande de proposition, la société a affirmé que les villes hôtes précédentes – Seattle, Vancouver et Shanghai – voyaient de multiples avantages à organiser cet événement prestigieux.

“L’International de cette année aura lieu à Stockholm, et les villes hôtes passées de l’International incluent Seattle, Vancouver et Shanghai. Chacune de ces villes a vu un afflux de visiteurs – environ la moitié des participants – qui fréquentent leurs hôtels, restaurants et autres attractions touristiques “, a déclaré Valve.

“En outre, Valve travaille avec des fournisseurs locaux pour s’approvisionner en équipements tels que l’éclairage, le montage, l’équipement de diffusion et la bande passante Internet. Valve embauche également des travailleurs qualifiés locaux pour gérer la restauration, la construction, la décoration, l’impression, le marketing, la sécurité, le transport et le divertissement. Tous cela se traduit généralement par un coup de pouce significatif à l’économie de la ville hôte. “

Valve a cité un article sur l’événement de Vancouver comme moyen de soutenir sa déclaration. En accueillant le tournoi, la ville a injecté 7,8 millions de dollars dans son économie.

Pour qu’une ville réussisse, il y a diverses conditions à remplir. Dans la demande de proposition, Valve répertorie ce dont elle a besoin pour accueillir The International dans cette ville. Tout d’abord, les candidats potentiels doivent disposer d’un stade moderne pouvant accueillir de 15 000 à 80 000 personnes.

L’espace pour d’autres événements comme les after-parties est un must. En plus de cela, les hôtels locaux doivent pouvoir accueillir 30 000 personnes. De plus, la ville doit être à proximité d’un aéroport et avoir un bon système de transport local.

Outre ce qui est requis, Valve tiendra également compte d’autres facteurs lors de sa prise de décision. Telles que la sécurité de la ville pour les joueurs, les fans et le personnel de l’événement. Garder une communication claire avec l’entreprise ira également en faveur de la ville et aidera Valve à faire face aux problèmes d’immigration et de visa pour ses concurrents.

En septembre 2019, Valve a introduit des sanctions d’interdiction plus sévères pour Dota 2.