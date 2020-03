Valve prépare une bêta de la nouvelle version d’Artefact

Valve a longtemps reconnu que Artifact avait un très mauvais accueil. Cependant, il a décidé de ne pas abandonner son titre de carte et a préféré essayer à nouveau. Pour cette raison, la société a confirmé qu’elle travaillait sur un redémarrage de l’artefact.

La société veut démontrer aux joueurs que le titre a du potentiel, notamment en raison de certains changements que les développeurs apporteront. Pour ce faire, Valve a annoncé une bêta 2.0 d’Artefact qui ne sera disponible en premier que pour certains joueurs.

Modifications de la bêta et des artefacts

Selon les développeurs, la nouvelle version du titre aura des changements importants dans le gameplay. Les joueurs pourront zoomer pour accéder aux 3 couloirs du titre en même temps.

“La plupart des effets fonctionnent toujours sur des pistes individuelles, donc ils conservent toujours leur identité, mais un joueur est moins susceptible d’être laissé de côté comme il l’était auparavant”, a déclaré Valve.

D’un autre côté, des ajustements seront apportés pour rendre le jeu plus convivial et plus facile à apprendre. Valve ne vendra pas de cartes pendant la bêta, donc les jeux seront équilibrés. De plus, il ajoutera de nouvelles sections pour sélectionner le héros et aura ainsi “la possibilité de construire des decks sans toute la pression”.

Si vous souhaitez donner une nouvelle chance au jeu, gardez à l’esprit que la bêta sera un nouvel exécutable pour les comptes individuels. Valve enverra des invitations lorsque tout sera prêt. La société donnera la priorité aux joueurs qui ont initialement acheté le jeu.

Cela signifie que si vous achetez le jeu maintenant ou plus tard, votre participation à la bêta d’invitation n’est pas garantie. Malgré cela, il est prévu de mener ultérieurement une bêta ouverte. Si vous faites déjà partie de la communauté des titres et participez au test, il peut y avoir des changements dans votre contenu.

«Dans la nouvelle version, les cartes sont déverrouillées tout au long du jeu. Les cartes individuelles ont probablement été modifiées, retirées ou sont toutes neuves; donc les anciens decks et statistiques ne seraient pas valables », a précisé le développeur.

Au cas où vous l’auriez manqué: les utilisateurs moyens d’Artefact continuent de baisser

Artefact: le jeu de cartes Dota est désormais disponible pour PC, Mac et Linux. Retrouvez toutes les actualités liées au jeu de cartes sur ce lien.

