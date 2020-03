Valve prévoit de redémarrer son artefact de jeu de cartes Dota 2

Par Emily Gera,

Dimanche 22 mars 2020 17:20 GMT

Valve redémarre son artefact de jeu de cartes Dota 2 défaillant, a annoncé la société sur la page Steam officielle du jeu.

“Tout d’abord, nous voulions dire merci pour tous vos tweets, e-mails et messages”, commence le message. «L’intérêt continu pour Artifact a été encourageant, et nous apprécions sincèrement tous les commentaires!

«Vous remarquerez peut-être quelques changements bientôt – nous commençons des tests sur nos systèmes et notre infrastructure. Cela ne devrait pas avoir d’incidence sur les artefacts en direct, mais nous voulions vous informer. »

Cette déclaration intervient deux ans après le lancement lamentable du jeu de stratégie CCG.

En 2018, Artifact a connu une forte baisse de son nombre de joueurs simultanés quelques semaines seulement après sa sortie initiale. Artifact a été lancé fin novembre de la même année et a rapidement atteint le top 5 de Steam avec un nombre de joueurs simultanés de 60 740. Mais un mois plus tard, les chiffres diminuaient déjà considérablement – perdant près de 80% de sa base de joueurs.

L’annonce par Valve du redémarrage d’Artefact fait suite aux commentaires de Gabe Newell cette semaine concernant «l’échec intéressant» du jeu. S’adressant à Edge Magazine, Newell a confirmé que Valve travaillait sur un redémarrage plus important du jeu qui est appelé en interne Artifact 2.

“Artefact a été un échec intéressant lors de son premier tour de table”, a-t-il déclaré. “Nous étions surpris. Nous pensions que c’était un produit vraiment solide.

“Nous avons mené une expérience, nous avons obtenu un résultat négatif, et maintenant nous devons voir si nous avons appris quelque chose de cela, alors réessayons.

“Et c’est ce que [the Artifact team] ont fait et c’est ce qu’ils s’apprêtent à publier. Sur la base de sa réaction, quel était le problème avec le produit? Comment en sommes-nous arrivés là? Corrigeons ces choses et recommençons. “

Plus d’informations sont attendues après le lancement de Half-Life: Alyx.

